Nô nức ngày hội tòng quân

Ngày 13/2, 52 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, đưa các thanh niên ưu tú của quê hương làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Trong sớm xuân rộn ràng tiếng trống hội tòng quân, ngày nhập ngũ trở thành kỷ niệm không thể quên đối với các tân binh...

Các tân binh quận Đống Đa (Hà Nội) đi qua Cổng Vinh quang trong niềm tự hào.

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm giao quân ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh Lạng Sơn đã náo nức, tưng bừng, rực rỡ cờ hoa, băng-rôn khẩu hiệu. Hàng nghìn thanh niên trong bộ quân phục chỉnh tề, vinh dự, tự hào, háo hức nhập ngũ.

Tại điểm giao quân ở trung tâm huyện giáp biên giới Văn Lãng, từ 6 giờ sáng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng địa phương và đông đảo nhân dân đã đến động viên, chúc mừng các tân binh. Tân binh Nguyễn Quốc Tuấn, ở thôn khu 2, xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng) chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở một thôn, bản giáp biên giới, hằng ngày tôi đều thấy các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thường xuyên cùng bà con dân bản tuần tra biên giới, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Do vậy, khi học xong trung học phổ thông, tôi tích cực tham gia các hoạt động của thanh niên trong thôn và vinh dự được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Khi có đợt gọi thanh niên nhập ngũ, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, để trở thành người quân nhân mẫu mực, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và bà con dân bản, góp phần xây dựng quê hương...”.

Thượng tá Nông Văn Hiếu, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng cho biết: Thực hiện phương châm tuyển chọn người nào chắc người đó, cơ quan quân sự huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức khám tuyển chặt chẽ. Qua đó, những thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đợt này đều bảo đảm chất lượng sức khỏe, trình độ, đạo đức. Năm nay, huyện được giao và tuyển chọn đủ 100% chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có khá nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ.

Theo đồng chí Mai Xuân Phong, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm vụ đặt ra cho công tác tuyển quân năm 2025 là phải bảo đảm theo đúng quy trình, khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng, không hình thức, kịp thời đề xuất và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác tuyển quân...

Do vậy, chất lượng tuyển quân năm nay cao so với các năm trước, cụ thể: hơn 83% số thanh niên nhập ngũ đợt này đã tốt nghiệp trung học phổ thông; 1,2% số tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; 0,2% số tân binh là đảng viên; hơn 28% số tân binh viết đơn tình nguyện làm nghĩa vụ quân sự. Ngay sau khi lựa chọn được những thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ văn hóa, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đã phân loại, phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở để tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết” để nắm chắc về lai lịch chính trị, tư tưởng, sức khỏe, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên làm cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên trúng tuyển, đủ điều kiện nhập ngũ năm 2025.

Trong thời tiết se lạnh, hàng chục nghìn người dân thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm giao nhận quân ở bảy quận, huyện để tiễn con em, những thanh niên ưu tú với ba-lô trên vai và hoa trên tay, hăng hái nhập ngũ. Dưới trời mưa lất phất, gương mặt của mỗi tân binh đều phấn chấn, tự hào với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Bầu không khí tại các điểm giao nhận quân đều trang nghiêm nhưng cũng không thiếu những cái ôm nghẹn ngào, xúc động.

Tại lễ giao nhận quận Ngũ Hành Sơn, đồng chí Nguyễn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bày tỏ: Chúng tôi tin rằng mỗi thanh niên nhập ngũ ngày hôm nay sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm nay, thành phố Đà Nẵng có hàng nghìn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và hàng trăm công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số này có gần 20 công dân tình nguyện làm nghĩa vụ; 10 đảng viên; 78% số chiến sĩ mới tốt nghiệp trung học phổ thông; hàng trăm chiến sĩ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Đáng chú ý, Đà Nẵng có bảy cặp anh em tình nguyện nhập ngũ, phần lớn các em đều trong độ tuổi từ 18 đến 25; có sức khỏe tốt để làm nghĩa vụ...

Ngô Sanh Tài đang là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Duy Tân đã tự nguyện tạm gác lại việc học tập để nhập ngũ. Sanh Tài tự hào bộc bạch: Nhập ngũ đối với chúng em vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của người thanh niên đối với gia đình, quê hương, đất nước. Đang là sinh viên nhưng em dừng việc học để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, sau khi hoàn thành trở về, em sẽ tiếp tục việc học tập.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh phụ trách Quân khu 5 cho hay: Trong sáng 13/2, các địa phương ở khu vực miền trung-Tây Nguyên đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân với hàng chục nghìn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, được phân bổ về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5. Trong số này có hàng nghìn thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, đạt tỷ lệ gần 25%, có rất nhiều thanh niên là đảng viên.

Hầu hết các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đều đạt và vượt chỉ tiêu giao quân, nhất là các chỉ số sức khỏe loại 1, loại 2 có tăng; trình độ văn hóa của thanh niên nhập ngũ cao hơn so với những năm trước đây; số người có trình độ cao đẳng, đại học tăng. Các địa phương đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025...

Hai anh em ruột Nguyễn Kim Thắng (sinh năm 2001) và Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 2003) trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn vừa tốt nghiệp đại học, người anh tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, người em tốt nghiệp chuyên ngành du lịch. Nguyễn Kim Thắng đã lập gia đình và có một bé gái hai tháng tuổi. Được nhập ngũ về Vùng 3 Hải quân, hai anh em dù tự tin mình là dân biển chính hiệu, nhưng cũng không khỏi lo lắng trước những thử thách trong môi trường quân ngũ.

Dõi mắt nhìn theo đứa cháu thân yêu của gia đình lên đường nhập ngũ, ông Lê Văn Minh, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà nói: “Cha mất, Lê Văn Danh là đàn ông duy nhất trong gia đình, sống cùng mẹ và em gái. Cả gia đình dù có chút buồn, nhớ cháu nhưng chúng tôi luôn động viên và rất tự hào khi cháu trưởng thành. Đây là trách nhiệm của mỗi thanh niên đối với đất nước, không chỉ là vinh dự cho bản thân cháu, mà còn là vinh dự của cả gia đình”.

Sáng 13/2, hàng trăm thanh niên các địa phương vùng sông nước Cà Mau đã hăm hở thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Lễ giao quân năm 2025 được thực hiện đồng loạt tại các địa phương nơi cực nam Tổ quốc, thuộc địa bàn Quân khu 9. Sau khi ngọn lửa thiêng được thắp lên kèm hồi trống hiệu lệnh tòng quân, người đứng đầu chính quyền các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã có bài diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, hòa trong dòng chảy lịch sử dựng nước, giữ nước bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu động viên các tân binh nhập ngũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) Trần Văn Hòa bày tỏ tin tưởng và mong muốn các thanh niên khi vào quân ngũ chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, công an; nêu cao ý thức kỷ luật, ra sức học tập, khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí gửi lời cảm ơn các gia đình, những người cha, người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con em của mình để hôm nay các em trở thành chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc.

Không giấu nổi niềm vui, thanh niên Lý Ngọc Huy, người dân tộc Khmer, quê ở ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau hồ hởi: “Được tham gia vào quân đội là mơ ước từ lâu của em. Em sẽ quyết tâm cống hiến sức trẻ của mình để làm tốt công việc của người lính, mong ước được cống hiến lâu dài trong môi trường quân đội”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, năm 2025, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tỉnh tiếp tục thực hiện theo phương thức “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó. Do chuẩn bị tốt các mặt công tác từ trước cho nên lễ giao, nhận quân năm 2025 tại Cà Mau bảo đảm chỉ tiêu về quân số, chất lượng và đáp ứng tốt các điều kiện theo quy định. “Hầu hết tân binh là dân tộc Khmer tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, chất lượng đạt yêu cầu đề ra. Trong số này, nhiều trường hợp có trình độ từ trung học phổ thông đến cao đẳng”, Đại tá Hùng chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã tích cực phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức kiểm tra tại các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo kiểm tra tại các tỉnh: Cao Bằng, Hải Dương, Khánh Hòa và các đơn vị nhận quân; qua kiểm tra đã kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm và hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đúng quy trình các khâu, các bước của công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ như: Rà soát, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; phúc tra, xét duyệt nguồn; tổ chức bình cử, sơ tuyển, khám sức khỏe; xét duyệt và chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm cho tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tương, phấn khởi, ngày lễ giao nhận quân thật sự là “Ngày hội tòng quân” ở các địa phương.

Các địa phương trên phạm vi toàn quốc đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 đầy đủ nội dung, các bước theo đúng quy định... Thời gian tổ chức giao nhận quân trong cả nước được diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15/2. Đến cuối ngày 13/2, đã có 52 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm chu đáo, an toàn.

Theo NDO