Những hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tại Phần Lan và Thụy Điển

Trong khuôn khổ chương trình công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư tại châu Âu năm 2026, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động làm việc, trao đổi, khảo sát tại Phần Lan và Thụy Điển.

Tại Phần Lan, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam.

Trong buổi làm việc với chính quyền thành phố Vantaa, Phần Lan, đoàn đã tìm hiểu kinh nghiệm phát triển đô thị, tổ chức hạ tầng, quản lý giao thông, logistics và ứng dụng công nghệ trong quản trị.

Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - ASEAN, đoàn tập trung trao đổi về môi trường đầu tư, thương mại và những lĩnh vực doanh nghiệp Phần Lan có thế mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho Công ty Green Factory AI, Phần Lan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác tham quan Trung tâm khởi nghiệp Maria 01, Phần Lan.

Tại Thụy Điển, đoàn đã có các hoạt động làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Tập đoàn Ericsson và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Thụy Điển (Business Sweden).

Đáng chú ý, chuyến thăm và làm việc tại Tập đoàn Ericsson ở thủ đô Stockholm đã giúp đoàn tìm hiểu sâu hơn về một trong những doanh nghiệp công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới.

Đoàn công tác đã tìm hiểu những thành tựu nghiên cứu, phát triển công nghệ viễn thông của Tập đoàn Ericsson, đặc biệt là mạng 5G, định hướng công nghệ 6G và các giải pháp ứng dụng trong quản lý, sản xuất, y tế, điều hành các lĩnh vực thiết yếu.

Làm việc với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Thụy Điển (Business Sweden), đoàn được giới thiệu về hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của Thụy Điển.

Các hoạt động đối ngoại của Đoàn công tác tại Phần Lan và Thụy Điển đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc tế của Thanh Hóa, mở rộng mạng lưới đối tác tại khu vực Bắc Âu và tạo thêm những kênh kết nối trực tiếp với các tổ chức xúc tiến thương mại, chính quyền địa phương, tập đoàn và cộng đồng doanh nghiệp.

Lê Hợi