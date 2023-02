“Mẹ đỡ đầu” sưởi ấm trái tim thơ

Không máu mủ ruột thịt, nhưng với tình yêu thương con trẻ, những người “Mẹ đỡ đầu” của 2 bé là anh em ruột Lê Khắc Tĩnh Toàn và Lê Nguyễn Kiên Cường ở thôn 7, xã Xuân Giang (Thọ Xuân) mồ côi mẹ do dịch COVID-19 đã đón nhận được tình cảm gắn bó của mẹ đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ. Đó là mẹ Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Giang và mẹ Đỗ Thị Quý, cán bộ trạm y tế xã.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà, động viên bà nội và các bé cùng mẹ đỡ đầu.

Ngày mẹ mất vì đại dịch COVID-19 cách đây gần 2 năm, lúc đó bé Kiên Cường còn là bào thai 7 tháng tuổi được cứu sống và chăm sóc trong lồng kính, còn bé Tĩnh Toàn gần 5 tuổi. Bố của hai bé và cả người thân bàng hoàng, sốc nặng. Sau sự cố ấy, bố đưa hai con từ TP Hồ Chí Minh về quê nhà nhờ ông bà nội chăm sóc và quay trở lại TP Hồ Chí Minh làm công nhân kiếm tiền gửi về. Cuộc sống của hai anh em kể từ ấy do bà nội Lê Thị Đức chăm sóc. Thế nhưng, họa vô đơn chí, bà Đức lại bị ung thư tuyến giáp, cuộc sống của 3 bà cháu chồng chất khó khăn. Nắm bắt được hoàn cảnh của các con và thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN xã Xuân Giang đã thành lập nhóm mẹ đỡ đầu trực tiếp là mẹ Hoa, mẹ Quý hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng hai con.

Chúng tôi ghé thăm gia đình hai bé Tĩnh Toàn và Kiên Cường vào dịp cuối năm khi mẹ Quý đang chăm sóc hai con. Vừa cho các bé ăn, vừa dọn dẹp, mẹ Quý cho biết: Các con khỏe mạnh nên rất hiếu động, hai anh em rất thương nhau, bà nội bị bệnh không thể cùng lúc trông hai cháu nên tôi và mẹ Hoa thường xuyên đến chia sẻ, đỡ đần. Lâu dần thành người một nhà, gắn bó thân quen.

Chị Quý là cán bộ trạm y tế xã nên thấu hiểu những mất mát, khó khăn đối với các gia đình có người thân bị nhiễm bệnh và mất vì dịch bệnh COVID-19. Thương hoàn cảnh gia đình hai bé, chị dành nhiều thời gian qua lại đỡ đần bà Đức chăm sóc các bé, nhất là bé Kiên Cường sinh non, sức khỏe kém thường xuyên đau ốm. Nhiều lần con sốt, chị Quý bế con về nhà ngủ để tiện chăm sóc, theo dõi và thuốc men. Những đêm thức trắng cùng con liên tục đo nhiệt độ, cho uống thuốc, uống sữa. Hầu hết các bữa ăn của bé Kiên Cường đều một tay mẹ Quý chăm bón. Chồng mẹ Quý làm ăn xa, thi thoảng về cũng phụ giúp vợ việc chăm sóc các bé. Gia đình chị Quý có thêm thành viên, thêm niềm vui.

Đồng hành cùng mẹ Quý là mẹ Hoa. Mặc dù bận rộn với việc của hội, của địa phương, nhưng mẹ Hoa vẫn dành cho các con tình thương mến và kết nối với các nhà hảo tâm tiếp sức các con. Chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Từ mẹ đối với chúng tôi rất thiêng liêng. Sau dịch bệnh, những đứa con côi cút vì mất người thân rất đáng thương. Vì thế, chị em chúng tôi vừa vỗ về, chăm sóc các con, vừa tập trung ổn định tinh thần cho bà nội và người thân của hai con”.

Dịp đầu Xuân Quý Mão 2023 tôi gặp lại mẹ Hoa và mẹ Quý đưa bé Kiên Cường đến dự chương trình “Tế sum vầy - Xuân yêu thương” do Hội LHPN huyện Thọ Xuân và Công ty CP Đầu tư và xây dựng phát triển nông thôn Miền Tây tổ chức. Bé Kiên Cường đã biết đi, những bước đi đầu đời non nớt luôn có sự dõi theo của người thân, của hai mẹ và các nhà hảo tâm. Biết rằng không thể khỏa lấp được sự thiếu vắng cha mẹ, nhưng vòng tay ấm áp của những người mẹ thứ hai phần nào xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm trái tim non nớt của các con trên chặng đường phía trước.

Bài và ảnh: Minh Trang