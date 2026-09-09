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Nối dài những nhịp cầu nhân ái

Nối dài những nhịp cầu nhân ái

(Baothanhhoa.vn) - Từ những phần quà trao đúng lúc, những địa chỉ nhân đạo được kết nối đến những giọt máu nghĩa tình, các câu lạc bộ (CLB) và tình nguyện viên Chữ thập đỏ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Họ còn là những “cầu nối” đưa nguồn lực của cộng đồng đến nơi cần trợ giúp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.
Các chi nhánh Agribank tri ân người có công

Các chi nhánh Agribank tri ân người có công

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp tháng 7 về, các hoạt động tri ân người có công với cách mạng lại được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Hòa cùng những nghĩa cử ấy, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
Tỏa sáng những tấm lòng nhân ái

Tỏa sáng những tấm lòng nhân ái

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi người có một hành trình riêng, một cách sẻ chia và cống hiến riêng, nhưng điểm chung ở họ là tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
13 năm nhen lửa,  trọn vẹn chữ  “cưu mang”

13 năm nhen lửa,  trọn vẹn chữ  “cưu mang”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nếu có ai hỏi về “vị khách quen” của nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các tình nguyện viên sẽ nhắc ngay đến anh Lò Văn Hải. Quê ở xã Xuân Chinh, một xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, anh Hải đã cùng cậu con trai Lò Công Danh “bám trụ” tại...
Những mái ấm nghĩa tình

Những mái ấm nghĩa tình

Những địa chỉ - Những tấm lòng
(Baothanhhoa.vn) - Khi những mái nhà mới lần lượt được đưa vào sử dụng trước ngày 20/7/2026, đó không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chương trình an sinh xã hội giàu ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của...
Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ cơ sở

Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ cơ sở

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kịp thời đến các chương trình trợ giúp dài hạn cho người yếu thế, Tháng Nhân đạo năm 2026 đã huy động sự chung tay của cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và thực hiện hiệu quả công tác an...
Những cách làm hay “Chung tay vì người nghèo”

Những cách làm hay “Chung tay vì người nghèo”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Để giúp hội viên, phụ nữ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã sáng tạo những mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận động nguồn lực hỗ trợ chị em thiết thực, hiệu quả.
Gieo yêu thương, tiếp nghị lực

Gieo yêu thương, tiếp nghị lực

Những địa chỉ - Những tấm lòng
(Baothanhhoa.vn) - Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, vẫn còn nhiều con người lặng thầm trao yêu thương bằng sự sẻ chia chân thành. Với trẻ em thiếu vắng tình thân, chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh đã và đang viết...
“Có bàn tay mẹ, con ấm no”

“Có bàn tay mẹ, con ấm no”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Con đường vào nhà cháu Vi Thị Uyên, khu phố Thanh Xuân, xã Thường Xuân một chiều đầu mùa hè rộn tiếng nói, cười, bởi có các “mẹ đỡ đầu” là hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà, trao kinh phí đỡ đầu 6 triệu đồng/năm.

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