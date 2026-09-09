Tây Đô chăm lo gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực Đời sống - Xã hội 09:31 27/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong căn nhà của ông Trịnh Văn Thản (con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), ở thôn Bèo, xã Tây Đô, không khí trở nên ấm áp khi cán bộ, hội viên Hội LHPN xã mang đến trao tặng gia đình một bộ giường và chiếu mới. Món quà...

Nghĩa tình tháng 7 - những việc làm từ trái tim Đời sống - Xã hội 08:00 25/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tháng 7 về, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các cấp hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Các chi nhánh Agribank tri ân người có công Đời sống - Xã hội 07:21 25/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp tháng 7 về, các hoạt động tri ân người có công với cách mạng lại được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Hòa cùng những nghĩa cử ấy, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Tỏa sáng những tấm lòng nhân ái Đời sống - Xã hội 08:27 19/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Mỗi người có một hành trình riêng, một cách sẻ chia và cống hiến riêng, nhưng điểm chung ở họ là tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

13 năm nhen lửa, trọn vẹn chữ “cưu mang” Đời sống - Xã hội 09:23 07/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nếu có ai hỏi về “vị khách quen” của nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các tình nguyện viên sẽ nhắc ngay đến anh Lò Văn Hải. Quê ở xã Xuân Chinh, một xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, anh Hải đã cùng cậu con trai Lò Công Danh “bám trụ” tại...

Những mái ấm nghĩa tình Những địa chỉ - Những tấm lòng 09:43 04/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Khi những mái nhà mới lần lượt được đưa vào sử dụng trước ngày 20/7/2026, đó không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chương trình an sinh xã hội giàu ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của...

Huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo Những địa chỉ - Những tấm lòng 07:44 02/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ chính sách hỗ trợ thiết thực và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Ngọc Lặc đã hiện thực hóa giấc mơ an cư. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được xây dựng không chỉ...

Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ cơ sở Đời sống - Xã hội 07:42 25/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kịp thời đến các chương trình trợ giúp dài hạn cho người yếu thế, Tháng Nhân đạo năm 2026 đã huy động sự chung tay của cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và thực hiện hiệu quả công tác an...

Những cách làm hay “Chung tay vì người nghèo” Đời sống - Xã hội 10:05 26/05/2026 (Baothanhhoa.vn) - Để giúp hội viên, phụ nữ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã sáng tạo những mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận động nguồn lực hỗ trợ chị em thiết thực, hiệu quả.

Gieo yêu thương, tiếp nghị lực Những địa chỉ - Những tấm lòng 09:01 25/05/2026 (Baothanhhoa.vn) - Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, vẫn còn nhiều con người lặng thầm trao yêu thương bằng sự sẻ chia chân thành. Với trẻ em thiếu vắng tình thân, chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh đã và đang viết...

Thiết Ống thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo Đời sống - Xã hội 09:41 10/05/2026 (Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Thiết Ống đã tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Từ đó, huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội chung tay hỗ trợ,...

“Có bàn tay mẹ, con ấm no” Đời sống - Xã hội 09:32 19/04/2026 (Baothanhhoa.vn) - Con đường vào nhà cháu Vi Thị Uyên, khu phố Thanh Xuân, xã Thường Xuân một chiều đầu mùa hè rộn tiếng nói, cười, bởi có các “mẹ đỡ đầu” là hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà, trao kinh phí đỡ đầu 6 triệu đồng/năm.