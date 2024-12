Như Xuân trong nhóm các đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân (khóa XXIII) lần thứ 22, tổ chức vào chiều 11/12 đã đánh giá, trong năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã nỗ lực cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong số 27 chỉ tiêu đề ra có 24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là: Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 6.762 tỷ đồng (tăng 159 tỷ đồng so với năm 2023); thu ngân sách ước đạt hơn 1.431,3 tỷ đồng, đạt 190% dự toán tỉnh giao, vượt kế hoạch đề ra; kết quả giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã vận động 563 hộ dân hiến 214.600m2 đất để xây dựng đường giao thông và các công trình khác... Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường; trong năm, huyện đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện (25/8/1949-25/8/2024) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hội nghị Ban Chấp hành Đảng hộ huyện Như Xuân đã thảo luận xác định nhiệm vụ năm 2025, trong đó, tập trung vào 11 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, an ninh trật tự và 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Đối với lĩnh vực kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo điều kiện cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của huyện; ổn định diện tích vùng nguyên liệu mía, sắn, thực hiện thâm canh tăng năng suất; tập trung chỉ đạo phát triển vùng cây ăn quả, trồng chè nguyên liệu. Đẩy mạnh tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu đạt 200ha. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng “hài hòa, bản sắc”, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng, môi trường sống nông thôn... Về xã hội, phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo 3,25% trở lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững và tăng cường, công tác xây dựng Đảng phấn đấu kết nạp mới 160 đảng viên trở lên.

Xác định rõ năm 2025 có vai trò hết sức quan trọng, là năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân thể hiện quyết tâm nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra ở mức cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào Dự thảo lần I Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

