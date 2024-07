Đảng bộ huyện Thọ Xuân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân khoá XXVII tổ chức hội nghị lần thứ 27 để thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực: 7/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 10/38 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 2/38 chỉ tiêu dưới 50%; còn lại 19/38 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Một số kết quả nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng huyện NTM nâng cao, tích tụ đất đai, hoạt động du lịch... Khởi công dự án Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, hoàn thành công tác GPMB, các thủ tục và chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Thọ Minh; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024 thu hút được số lượng lớn khách du lịch và tăng 10% lượng khách so với năm 2023.

Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì tốp đầu, thi học sinh giỏi lớp 9 đứng thứ 4 toàn tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp để khắc phục. Trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung: Tích tụ tập trung đất đai quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiến độ thi công một số dự án; thu ngân sách Nhà nước, quản lý nhà nước về tài nguyên; công tác phát triển đảng viên...

Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải khẳng định: Những kết quả mà huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 là rất đáng khích lệ, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế, trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Tình hình thời gian tới sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong khi nhiệm vụ còn lại của năm 2024 và cả nhiệm kỳ là rất lớn. Do vậy, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ngành, các địa phương phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chung của huyện, thấy rõ trách nhiệm của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quyền hạn được giao, nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn với tinh thần quyết tâm cao nhất, khẩn trương nhất, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đánh giá làm rõ từng chỉ tiêu, xác định mức độ hoàn thành để có giải pháp phù hợp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra.

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Cũng tại hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Lê Văn Lực, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định bổ sung đồng chí Lê Chí Tuấn, Chánh Thanh tra huyện và đồng chí Đỗ Thị Thúy, chuyên viên UBKT Huyện ủy làm ủy viên UBKT Huyện ủy. Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghỉ chế độ BHXH đối với đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Đỗ Duy Nhã (CTV)