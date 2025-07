Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân

Sáng 25/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; đại diện lãnh đạo VKSND tối cao; các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Cách đây 65 năm, ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật Tổ chức VKSND, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy nhà nước ta và ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm sát Nhân dân Việt Nam.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát Nhân dân Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân; đảm bảo mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân đều được xử lý theo pháp luật.

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát Nhân dân Việt Nam, 65 năm qua, dưới sự chỉ đạo của VKSND tối cao, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự phối hợp của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân; các thế hệ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào những thành tích chung của tỉnh và của ngành.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn hậu phương, khắc phục biểu hiện buông lỏng kỷ luật thời chiến, vi phạm các quyền dân chủ của Nhân dân.

Quán triệt quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, ngành Kiểm sát Nhân dân trong tỉnh đã không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đội ngũ cán bộ không ngừng được tăng cường về lực lượng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới tư duy và biện pháp công tác, đấu tranh ngày càng hiệu quả đối với các vi phạm, các loại tội phạm.

Những năm gần đây, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được mở rộng; chất lượng các mặt công tác kiểm sát ngày càng nâng cao, gắn với hoạt động điều tra và tuân thủ nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, hạn chế oan sai; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thông qua hoạt động kiểm sát, ngành đã kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh nhiều biện pháp nhằm khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước, giữ gìn kỷ cương, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm minh...

Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Vũ Xuân Thu phát biểu tại buổi lễ.

Những thành tựu đạt được trong 65 năm qua là kết quả phấn đấu không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong 65 năm qua.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bứt phá về đích, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Trong bối cảnh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, phức tạp, đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành Kiểm sát tỉnh Thanh Hóa.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đó, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị VKSND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, hướng đến “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân”. Chủ động tổ chức thi hành Hiến pháp và Luật Tổ chức VKSND; cũng như những chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, của Tỉnh ủy, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác kiểm sát; tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong giải quyết các loại án; đề cao trách nhiệm, tiến hành kiểm sát một cách chủ động, chặt chẽ theo đúng pháp luật, bảo đảm không làm oan sai người vô tội và cũng không bỏ lọt tội phạm. Thông qua công tác kiểm sát, thẳng thắn chỉ ra những sơ hở của cơ chế, chính sách và pháp luật để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp phòng ngừa và khắc phục hậu quả xảy ra.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, nhất là các cơ quan tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiên quyết xử lý các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma tuý, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao...; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tập trung khắc phục những biểu hiện né tránh, ngại va chạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động tư pháp, giúp các cơ quan tư pháp áp dụng và tuân thủ pháp luật triệt để, đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm minh và công bằng, bảo vệ công lý và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, công dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phải luôn xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của ngành, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính.

Đồng thời, cùng với các ngành tư pháp, tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhất là tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự; giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm; để không chỉ xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, mà còn tạo động lực, hành lang pháp lý cho tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh.

Cùng với đó, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ trong ngành. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; gắn việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy với đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng ngành Kiểm sát Nhân dân Thanh Hóa thực sự trong sạch vững mạnh, là chỗ dựa của công lý, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện hơn và tiếp tục khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới.

Quốc Hương