Như ngọn triều dâng...

Chúng ta vẫn thường hay nói về giấc mơ “du lịch bốn mùa” nơi thành phố biển xinh đẹp Sầm Sơn. Nhưng nếu thử đổi góc nhìn mới hơn một chút, chúng ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng: Vùng đất biển này đã tự mình định vị với bốn mùa qua những nét đẹp, đặc trưng riêng. Điều quan trọng là chúng ta có đủ tâm - tầm - lực để khơi dậy những tiềm năng, lợi thế, từ đó mà dâng lên sức biển trong vòng tuần hoàn của bốn mùa?

Mùa hè sôi động trên thành phố biển Sầm Sơn.

Đền Độc Cước một sớm mai - xuân! Ngôi đền thiêng tọa lạc trên hòn Cổ Giải, thuộc dãy Trường Lệ đã bao đời chở che cho đất và người nơi đây. Từ vị trí ngôi đền, tầm mắt bao quát cả một vùng đô thị biển vừa mang trong mình những giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc, vừa phơi phới sức trẻ, năng động đang vươn mình mạnh mẽ, đổi thay từng ngày.

Năm 2024, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bức tranh kinh tế - xã hội (KT-XH) của TP Sầm Sơn nổi bật với những gam màu sáng. Thành phố đã hoàn thành và vượt mức 29/29 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt thành tích nổi bật, nằm trong tốp đầu của tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,3%; tổng giá trị sản xuất ước đạt 24.515 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 77,5 triệu đồng... Thu ngân sách Nhà nước đạt 2.179 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn tỉnh và là mức cao nhất từ trước đến nay. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục vượt kế hoạch tỉnh giao. Văn hóa cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội. Chất lượng công tác y tế và an sinh xã hội được nâng cao, đời sống người dân tiếp tục cải thiện...

Trong bức tranh KT-XH ấy, du lịch Sầm Sơn vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu của tỉnh, là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách. Năm 2024, du lịch Sầm Sơn đón được 8,86 triệu lượt khách, bằng 109,3% so với cùng kỳ, 104,3% so với kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 140,6% so với cùng kỳ, bằng 108,8% so với kế hoạch, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, sản phẩm du lịch mới phục vụ du lịch tiếp tục được đầu tư khai thác theo hướng đồng bộ, đa dạng, hấp dẫn. Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Đến nay, TP Sầm Sơn có 1.024 cơ sở lưu trú, trong đó có 92 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao; tổng số 23.347 phòng khách đảm bảo theo tiêu chí “sáng - sạch - đẹp”.

Thành phố đã lập và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Sầm Sơn đến năm 2040; phối hợp triển khai lập các quy hoạch phân khu theo quy định; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500... tạo tiền đề quan trọng trong việc quản lý, kêu gọi đầu tư, phát triển đô thị Sầm Sơn theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại. Trong năm 2024, nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác như: Tuyến phố đi bộ đại lộ Đông Sơn; Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội, khu đô thị Quảng trường biển, Công viên nước Sun World... Các dự án đã góp phần đổi mới căn bản diện mạo đô thị, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan, tạo ra sản phẩm du lịch mới. Thành phố đã khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch khu vực sông Đơ, sông Mã, núi Trường Lệ và biển nhằm tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế, từng bước khắc phục tính mùa vụ của du lịch Sầm Sơn.

Với mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của lễ hội”, trong năm vừa qua, nhiều chương trình, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội đã diễn ra, thu hút đông đảo du khách tham gia như: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn; Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và khánh thành khu lưu niệm; phối hợp thực hiện các chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Niềm tin và Khát vọng”, “Tập kết ra Bắc - Tình sâu nghĩa nặng”; lễ hội Cầu phúc, đền Độc Cước; lễ hội bánh chưng - bánh giầy; liên hoan nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật quần chúng lần thứ 2... Các hoạt động văn hóa - xã hội đều hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh đất và người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách; từng bước tạo dựng tâm thế, vị thế của con nguời Sầm Sơn, nhất là thế hệ trẻ.

Cảnh sắc thành phố biển Sầm Sơn nhìn từ ngôi đền Độc Cước trên hòn Cổ Giải.

Cùng với đó, TP Sầm Sơn chú trọng xây dựng đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, là điểm đến an toàn cho du khách, kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ, du lịch, từng bước tạo sự chuyển biến bền vững cho môi trường du lịch. Sầm Sơn xác định nâng tầm văn hóa ứng xử văn minh du lịch là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, từng hộ gia đình, từng khu dân cư, các cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch và toàn xã hội.

Biển muôn đời vẫn hát khúc thủy chung. Trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng tầm và phát huy vị thế đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế...; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện. Tầm nhìn đến năm 2045, Sầm Sơn là đô thị du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước; kết nối chặt chẽ với TP Thanh Hóa về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ. Nghị quyết số 07-NQ/TU thể hiện sự quan tâm tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc phát triển của Sầm Sơn.

Năm 2025 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm về đích, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, củng cố các nền tảng phát triển mới để triển khai kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2026-2030. Phát huy những tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng, năm 2025, TP Sầm Sơn tiếp tục tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2025; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Sầm Sơn đã đi qua mùa hạ với bao cuồng nhiệt, cháy bỏng; bước sang thu lại đằm thắm, dịu dàng; đông về thành phố phảng phất nét phong lãng. Và khi xuân đến, thành phố lại bừng căng sức sống, hứng khởi bắt tay vào thực hiện những hoạch định, mục tiêu vươn tầm và phát triển, trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, một động lực quan trọng góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hương Thảo