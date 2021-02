Nhiệt huyết tuổi trẻ với phong trào hiến máu vì cộng đồng

Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Đặc biệt ý nghĩa hơn đây còn là hành động giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống...

Ngày hội Chủ nhật đỏ thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ khi đang còn là sinh viên ngành sư phạm tiểu học, chị Đặng Thị Hương đã tìm hiểu và được biết “hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp cơ thể thay máu, nâng cao sức đề kháng” nên chị Hương đã tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện do nhà trường tổ chức. Sau khi về công tác tại Xí nghiệp May Bỉm Sơn, thuộc Tổng Công ty May 10, tham gia các hoạt động xã hội, chị Hương càng thấu hiểu máu rất cần thiết trong cấp cứu người bệnh, “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” nên chị càng tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện do Xí nghiệp May Bỉm Sơn và Hội Chữ thập đỏ thị xã tổ chức, phát động. Ngoài ra, chị Hương còn sẵn sàng làm tình nguyện viên hiến máu trực tiếp khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu. Trung bình mỗi năm, chị tham gia hiến máu tình nguyện từ 1 - 2 lần. Đến nay, số lần chị tham gia hiến máu khoảng 13 lần. Đặc biệt, không chỉ là một người trực tiếp tham gia hiến máu, từ việc hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu, chị Hương còn tham gia tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia phong trào hiến máu. Đồng thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo, với ban chấp hành công đoàn Xí nghiệp May Bỉm Sơn hỗ trợ cho những người tham gia hiến máu tình nguyện về trang phục mang màu sắc riêng của Xí nghiệp May Bỉm Sơn và chế độ ăn uống đảm bảo sức khỏe sau hiến máu. Lập phần mềm theo dõi nhóm máu của cán bộ, công nhân viên, lao động để trong trường hợp cần thiết có thể huy động nguồn máu tại chỗ do lực lượng cán bộ, công nhân trong xí nghiệp tình nguyện hiến máu.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Báo Tiền phong đã phối hợp tổ chức thành công chương trình Chủ nhật đỏ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tham gia hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó thu được một lượng máu đáng kể để cứu chữa người bệnh. Ngày Chủ nhật đỏ năm 2020 diễn ra tại 40 tỉnh, thành phố, trong cả nước, trong đó Ngày hội Chủ nhật đỏ tại Thanh Hóa đã thu hút gần 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia và ước tính thu khoảng trên 600 đơn vị máu an toàn. Đây là hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Đồng thời tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực, được các cấp, ngành và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã nhấn mạnh: Thông qua hoạt động này, tuổi trẻ Thanh Hóa đã hình thành “ngân hàng máu di động” đến các cấp bộ đoàn với hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu. Từ thực tiễn phong trào cũng ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình, điển hình trong hiến máu nhân đạo, góp thêm những giọt máu hồng - nhân đôi cơ hội sống cho những người cần máu.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Hóa đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, đăng ký tham gia và đạt được kết quả tích cực. Hàng năm, Tỉnh đoàn Thanh Hóa luôn duy trì tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, tập trung tuyên truyền và phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn với người bệnh. Trong quá trình tổ chức, Tỉnh đoàn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, lợi ích khi tham gia hiến máu tình nguyện. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực như: qua các buổi sinh hoạt Đoàn; tuyên truyền qua website Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn; băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi... Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về hiến máu tình nguyện đã được nâng lên, đồng thời thu hút đông đảo các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia với số lượng đơn vị máu thu được luôn ở mức cao. Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, năm 2020, toàn tỉnh đã vận động trên 13.250 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, thu được 6.982 đơn vị máu an toàn, trong đó một số đơn vị tiêu biểu như: Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Như Xuân...

Trong thời gian tới, với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất một phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được các cấp bộ đoàn quan tâm đẩy mạnh phối hợp, triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Thông qua hoạt động, nhằm góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc chia sẻ, hướng tới cộng đồng. Từ đó, đưa phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Phượng