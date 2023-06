Dấu ấn những tình nguyện viên

Với thông điệp “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng các bạn”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay đã ghi dấu những hình ảnh đẹp của những tình nguyện viên, qua đó góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin để các thí sinh thực hiện thành công ước mơ, hoài bão trên con đường học vấn.

Đội hình xe ôm tình nguyện tham gia "Tiếp sức mùa thi" tại huyện Nông Cống.

“Đội nắng, thắng mưa, say sưa tiếp sức”, đó là khẩu hiệu của tuổi trẻ Mường Lát đồng hành cùng các thí sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2023-2024. Bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, điểm thi Trường THPT Mường Lát, mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng các tình nguyện viên đã rất nhiệt tình tiếp sức, động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin để làm bài tốt. Trong đó, hoạt động phát xôi ăn sáng cho các bạn thí sinh tại cổng trường chính là một trong các hình ảnh đẹp, ý nghĩa đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ các bậc phụ huynh và người dân trên địa bàn huyện. Trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Văn Hải, người nhà thí sinh tham dự kỳ thi, xúc động: “Mặc dù phụ huynh chúng tôi đều đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con trước khi đến trường, thế nhưng vẫn còn có gia đình ở xa hoặc chưa kịp ăn sáng thì những suất xôi kèm giò, chả chính là sự chuẩn bị chu đáo, ý nghĩa không chỉ giúp các thí sinh “ấm bụng” mà còn “ấm lòng” để tập trung làm bài tốt, vượt qua kỳ thi”.

Theo thông tin của Huyện đoàn Mường Lát, những suất xôi ăn sáng miễn phí phát cho các thí sinh tại cổng trường đến từ nguồn kinh phí tài trợ của Câu lạc bộ Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc Phạm Thanh Huyền. Cùng với phát miễn phí xôi, Huyện đoàn cũng phát miễn phí nước uống từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm như cửa hàng tạp hóa Thanh Thêm, địa chỉ thị trấn Mường Lát.

Hình ảnh những tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương IV tích cực hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh Tô Thị Hà My (2007) không may bị tai nạn giao thông (gãy xương cẳng chân trái và gãy xương đòn trái) tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT vào sáng 9-6 đã để lại dấu ấn trong lòng người dân và các bậc phụ huynh. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên đã tiếp thêm động lực, tinh thần để em Tô Thị Hà My vững vàng, hoàn thành tốt kỳ thi.

Thí sinh Lê Văn Minh, điểm thi Trường THPT Quảng Xương IV, tâm sự: “Với em, những hình ảnh về thanh niên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” luôn đọng mãi trong tâm trí. Cứ mỗi buổi trước khi bước vào cổng trường thi nhận được lời động viên của các bạn và anh chị. Nào là ráng giữ sức khỏe, cố lên; bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt, đạt điểm cao... đã giúp em bình tĩnh và cố gắng để hoàn thành tốt bài thi của mình”.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Huyện đoàn Quảng Xương, cho biết: Tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, toàn huyện có 4 đội tình nguyện tại 4 điểm thi trên địa bàn huyện với sự tham gia của gần 100 tình nguyện viên. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, mặc dù thời tiết rất nắng nóng nhưng các đội hình tình nguyện đã tích cực tham gia các hoạt động như: Hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, làm thủ tục dự thi; cấp phát nước uống, trông và giữ đồ miễn phí cho thí sinh; hỗ trợ các đồ dùng học tập như: bút, thước; hỗ trợ lực lượng chức năng trong phân luồng giao thông tại các điểm thi, các điểm chốt an toàn giao thông... Qua đó, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Có thể khẳng định, “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành “thương hiệu” mang tính nhân văn sâu sắc, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao; chương trình đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thế hệ học sinh, phụ huynh học sinh. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của đội hình tình nguyện, nhiều thí sinh đã vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng. Các bậc phụ huynh mong muốn các đội hình tình nguyện tham gia chương trình tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong việc triển khai, lan tỏa chương trình trong đợt tiếp sức tới theo cách năng động, hiệu quả, thiết thực để không chỉ góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện nói chung; đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt