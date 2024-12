Nhiều kiến nghị trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị được giải quyết

Tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đã kiến nghị tới các cấp, ngành 39 nội dung liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu các quy hoạch, rà soát tình hình đầu tư xây dựng và và trả lời các nội dung cử tri quan tâm.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Với kiến nghị của cử tri huyện Như Thanh về việc sớm đầu tư khu công nghiệp (KCN) số 19 trên địa bàn xã Yên Lạc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã phê duyệt.

Về nội dung này, UBND tỉnh trả lời: KCN số 19, KKTNS được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 31/12/2022, với quy mô diện tích khoảng 570 ha, thuộc phạm vi địa giới hành chính xã Yên Lạc (Như Thanh); xã Công Liêm, xã Công Chính và xã Yên Mỹ (Nông Cống). Hiện nay, Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Việt - Nhật Hợp Thành đã nộp hồ sơ đề xuất dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2.361 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án khoảng 70 năm.

Sau khi tham vấn và nhận được ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 10484/BKHĐT-QLKKT ngày 12/12/2023 và Công văn số 2053/BKHĐT-QLKKT ngày 21/3/2024 gửi nhà đầu tư đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án. Đến nay, dự án đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi dự án được chấp thuận Chủ trương đầu tư, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo quy định.

Với kiến nghị của cử tri TP Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai hệ thống thoát nước 2 bên hành lang tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

UBND tỉnh trả lời: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc dự án Đường từ ngã ba Voi (TP Thanh Hoá) đi TP Sầm Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại các Quyết định: số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020, số 1592/QĐ-UBND ngày 12/5/2023, với tổng mức đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng, nguồn vốn Ngân sách tỉnh, tiến độ hoàn thành dự án năm 2025.

Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên phạm vi từ km2+351 - km11+743 chưa đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước 2 bên tuyến. Trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ về phương án điều chỉnh dự án; trong đó đề xuất đầu tư hoàn thiện mặt cắt ngang toàn bộ đoạn tuyến từ Km2+351 - Km11+743 theo đúng quy hoạch được duyệt (bao gồm cả hệ thống thoát nước 2 bên tuyến).

Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có Công văn số 12605/UBND-CN ngày 28/8/2024 thống nhất phương án điều chỉnh dự án đầu tư và đang giao Sở Giao thông - Vận tải lập hồ sơ điều chỉnh dự án và phối hợp với Sở Tài chính xác định nguồn vốn bố trí còn thiếu (139,5 tỷ đồng) cho dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra (năm 2025), góp phần đáp ứng lưu lượng ngày càng tăng trong tương lai, từng bước hoàn thiện trục kết nối giao thông giữa TP Thanh Hóa với TP Sầm Sơn.

Với kiến nghị của cử tri huyện Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa hoàn trả lại kênh, mương, hệ thống dẫn nước tưới bị ảnh hưởng do thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận xã Đông Thanh.

UBND tỉnh trả lời: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông, đoạn qua địa phận huyện Đông Sơn có chiều dài khoảng 7,5km, trong đó qua địa phận xã Đông Thanh có chiều dài khoảng 2,9km. Qua kiểm tra xác minh và báo cáo của UBND huyện Đông Sơn tại Công văn số 1507/UBND-QLDA ngày 02/7/2024, quá trình thi công tuyến đường đã làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước qua địa phận thôn Kim Bôi và thôn Quỳnh Bôi 2, xã Đông Thanh (Đông Sơn); do đó, việc cử tri kiến nghị sửa chữa hoàn trả lại kênh mương, hệ thống dẫn nước tưới bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam là phù hợp.

Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải đã rà soát, kiểm tra và có Công văn số 4617/SGTVT-TĐKHKT ngày 02/8/2024 đề nghị Ban Quản lý Dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư) yêu cầu nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực, vật tư khẩn trương thi công khắc phục, sửa chữa hoàn trả; đồng thời, đề nghị UBND các huyện chủ động phối hợp, đôn đốc các Ban Quản lý dự án khắc phục, sửa chữa hoàn trả các ảnh hưởng do thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa phận huyện, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Giao thông - Vận tải.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thi công khắc phục hoàn trả của Ban Quản lý dự án Thăng Long và trả lời cử tri.

Với kiến nghị của cử tri TP Thanh Hóa phản ánh: Các hộ gia đình thuộc Tổ dân phố Tân Lập, phường Đông Thọ đang bị ảnh hưởng bởi quy hoạch KCN Tây Bắc Ga từ năm 2003 đến nay. Do nằm trong quy hoạch KCN nên không được đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện nay hạ tầng giao thông trong khu vực đã xuống cấp trầm trọng; đời sống Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho Nhân dân và đề nghị UBND tỉnh xem xét hạn chế và không mở rộng KCN Tây Bắc Ga.

Toàn cảnh KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga.

Sau khi chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và báo cáo, UBND tỉnh trả lời: KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga đang lập quy hoạch và xin ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan trên cơ sở sáp nhập KCN Đình Hương và KCN Tây Bắc Ga (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2) theo quy hoạch hiện trạng, không có nội dung mở rộng ranh giới quy hoạch KCN. Kết quả xin ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga đều không thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch và việc bố trí tái định cư tại 4 vị trí do UBND TP Thanh Hóa đề xuất.

Trên cơ sở ý kiến Nhân dân và các số liệu điều tra, khảo sát bệnh về đường hô hấp của các hộ dân, quan trắc môi trường khu dân cư nằm trong KCN, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của phương án di dời dân cư hoặc phương án ổn định dân cư tại chỗ để đề xuất phương án lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp.

Với kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thành kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa nâng cấp mặt đê thuộc hệ thống đê sông Bưởi trên địa bàn huyện để phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tuyến đê tả sông Bưởi trong đợt ứng phó với bão số 3, năm 2024.

UBND tỉnh trả lời: Do tuyến đê sông Bưởi trên địa bàn huyện Thạch Thành là tuyến đê cấp IV do UBND huyện Thạch Thành trực tiếp quản lý, sử dụng. Trước mắt, UBND tỉnh đề nghị huyện Thạch Thành huy động nguồn lực của địa phương, chủ động khắc phục, sửa chữa các hư hỏng nhỏ đảm bảo giao thông qua lại của Nhân dân, có phương án phòng chống lụt bão và chuẩn bị các điều kiện về vật tư, nhân lực, phương tiện... đảm bảo an toàn công trình đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024.

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Thạch Thành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ, bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đê sông Bưởi nêu trên (khi đủ điều kiện và có khả năng về nguồn vốn), đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Minh Hằng (tổng hợp)