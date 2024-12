Nhân Ngày Dân số Việt Nam 26/12: Để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc

Năm 2024, công tác dân số bước sang năm thứ 5 thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Tại Thanh Hóa, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển được đẩy mạnh, tạo chuyển đổi hành vi, nâng cao nhận thức về công tác dân số, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 tại huyện Như Thanh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi cục Dân số tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định quy mô dân số, từng bước giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số; chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện 11 chương trình, kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục; kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số; điều chỉnh mức sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và sự hưởng ứng của người dân trong tham gia thực hiện hiệu quả các chính sách về dân số.

Từ những giải pháp trên, chất lượng dân số đã được nâng lên rõ rệt cả về thể lực và trí lực. Năm 2024, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số có tiến bộ đáng kể so với cùng kỳ năm trước: tỷ suất tăng dân số tự nhiên 8,5‰ (giảm 1,2‰ so với năm 2023); tỷ số giới tính khi sinh 113,1 bé trai/100 bé gái (giảm so với năm 2023: 113,5 bé trai/100 bé gái); tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 68,2% (tăng 0,2% so với năm 2023); tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 70% (tăng 3% so với năm 2023); tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh 17,9% (tăng 4,4% so với năm 2023)...

Dược sĩ CKII Bùi Hồng Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, cho biết: Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sát sao của Cục Dân số và Sở Y tế cũng như sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số từ tỉnh đến cơ sở. Thời gian tới, công tác dân số tiếp tục hướng tới mục tiêu giảm sinh nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; chú trọng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, Chi cục Dân số tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2024 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện chính sách dân số.

Theo đó, nội dung định hướng công tác dân số của Nghị quyết số 21-NQ/TW; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch của Chính phủ để thực hiện mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, nâng cao chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, chú trọng các nội dung về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, vì tương lai đất nước. Cụ thể là tuyên truyền, vận động nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn nên tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao. Việc tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ đơn thuần là thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà còn là thực hiện trách nhiệm đối với tương lai hạnh phúc gia đình của chính mình và toàn xã hội.

Cùng với đó là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, qua đó giúp phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai, sinh đẻ về sau; phòng tránh một số dị tật bẩm sinh cho con cái trong trường hợp bố hoặc mẹ mắc các bệnh nguy hiểm có thể di truyền như tan máu bẩm sinh, rối loạn đông máu..., qua đó nâng cao nhận thức và vận động người dân tự nguyện tham gia. Đồng thời cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để nam/nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết và phòng tránh thai an toàn, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc thai kỳ tốt để sinh con khỏe mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền để đảm bảo vị thành niên, thanh niên, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn, giảm phá thai, dự phòng vô sinh và nâng cao chất lượng dân số. Tuyên truyền về những thuận lợi, khó khăn, thách thức và phương hướng nhiệm vụ của công tác dân số trong thời gian tới; ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý, hoạch định chính sách đối với công tác dân số và các tầng lớp Nhân dân về việc thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Tô Hà