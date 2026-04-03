Nhà máy Điện Hàm Rồng – tiếp nối hào khí, thắp sáng niềm tin

Ngày 4/4, Nhà máy Điện Hàm Rồng chính thức ra đời. Từ khoảnh khắc ấy, trên mảnh đất bên dòng sông Mã, một nguồn sáng đã được thắp lên – không chỉ soi sáng không gian, mà còn thắp lên niềm tin, ý chí và khát vọng của cả một thế hệ.

Vững vàng ý chí

Được thành lập ngày 4/4/1964, nhà máy không chỉ làm nhiệm vụ sản xuất điện mà còn trở thành “nguồn sáng” của niềm tin và ý chí chiến thắng. Giữa mưa bom bão đạn của những năm tháng chiến tranh, dòng điện ở Nhà máy Điện Hàm Rồng chưa bao giờ tắt. Dù là “mục tiêu đỏ”, hứng chịu gần 8.000 quả bom trong giai đoạn 1965–1971, những cán bộ, công nhân vẫn kiên cường bám máy, giữ cho từng tổ máy vận hành, để dòng điện tiếp sức cho sản xuất, chiến đấu và đời sống.

Nhà máy Điện Hàm Rồng những ngày đầu, nơi thắp lên nguồn sáng giữa khói lửa chiến tranh (Ảnh tư liệu)

Trong khốc liệt ấy, đã có những mất mát không thể quên: ba người hy sinh ngay tại vị trí làm việc; 214 người lên đường nhập ngũ, 9 người mãi mãi không trở về. Nhưng cũng từ đó, những tấm gương sáng ngời được khắc ghi — như Lâm Văn Duyên gan dạ nơi trạm bơm, Nguyễn Thị Huệ cần mẫn giữa giao thông hào, hay Đinh Thiết Đặng bền bỉ giữ nhịp vận hành cho máy phát giữa làn bom.

Đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà máy điện Hàm Rồng.

Những hy sinh và cống hiến ấy đã được Tổ quốc ghi nhận: năm 1966, nhà máy được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; đồng chí Đỗ Chanh – Phó Giám đốc được tuyên dương Anh hùng Lao động. Năm 1973, công nhân Lê Kim Hồng (bậc thợ 7/7) tiếp tục vinh dự nhận danh hiệu này.

Hơn 60 năm trôi qua, âm hưởng của một thời “giữ điện giữa lửa bom” vẫn còn vang vọng. Từ Nhà máy Điện Hàm Rồng năm xưa đến Công ty Điện lực Thanh Hóa hôm nay, trong nhịp sống hiện đại, ngọn lửa ấy vẫn được tiếp nối, lặng lẽ mà bền bỉ, âm thầm mà mạnh mẽ, trở thành biểu tượng sống động của ý chí kiên cường, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc.

Thắp sáng niềm tin

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, vận hành hệ thống công tơ điện tử – nền tảng quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Không còn bom đạn, nhưng những “thử thách thời bình” vẫn luôn hiện hữu. Đó là áp lực đảm bảo cung ứng điện trong những đợt nắng nóng cực đoan; Là những cơn bão, mưa lũ ngày càng bất thường do biến đổi khí hậu; Là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Và trong mọi hoàn cảnh, người thợ điện Thanh Hóa vẫn luôn có mặt nơi khó khăn nhất.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, hình ảnh người thợ điện xứ Thanh lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Họ có mặt trên những tuyến đường dây, giữa trưa nắng bỏng rát, kiểm tra từng điểm tiếp xúc, từng thiết bị; thức trắng trong những ca trực, sẵn sàng xử lý sự cố để dòng điện được khôi phục nhanh nhất; hay lặng lẽ phía sau những hệ thống công nghệ, theo dõi, giám sát vận hành lưới điện bằng các công cụ số hiện đại.

Từ lịch sử đến hiện đại - Công ty Điện lực Thanh Hóa từng bước đầu tư, xây dựng lưới điện đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trên địa bàn toàn tỉnh.

Giờ đây, hệ thống điện không còn là những tổ máy thô sơ của quá khứ, mà đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại với 46 trạm biến áp, 81 máy biến áp 110kV, tổng công suất 3.603,5 MVA; hơn 1.141,51 km đường dây 110kV. Lưới điện trung, hạ áp tiếp tục được mở rộng với 271 đường dây trung áp dài trên 7.709 km, 10.003 trạm biến áp phụ tải và hơn 13.246 km đường dây hạ áp. 100% công tơ điện tử được lắp đặt, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần như tuyệt đối.

Song song với đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành 100% hệ thống đo xa, tạo nền tảng minh bạch hóa dữ liệu tiêu thụ điện. Nhờ vậy, khách hàng có thể chủ động theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh hành vi sử dụng điện một cách hợp lý, hiệu quả hơn. Nhưng dù công nghệ có thay đổi, thì tinh thần trách nhiệm – giá trị cốt lõi làm nên Hàm Rồng vẫn luôn vẹn nguyên.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa lan tỏa ý thức tiết kiệm điện, giảm áp lực cho hệ thống, bảo vệ nguồn năng lượng.

Trong bối cảnh nguồn điện chịu nhiều áp lực, một “nguồn sáng” khác cũng đang được lan tỏa – đó là ý thức sử dụng điện tiết kiệm và phát triển năng lượng sạch. Mỗi hành động nhỏ như tắt thiết bị khi không cần thiết, điều chỉnh điều hòa ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm... đều góp phần làm nhẹ đi gánh nặng cho hệ thống. Đặc biệt, chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với sự tham gia của các doanh nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực.

Trên những mái nhà, các hệ thống điện mặt trời dần xuất hiện nhiều hơn, như những “nhà máy điện nhỏ”, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho lưới điện quốc gia và hướng tới một tương lai năng lượng xanh, bền vững. Đó không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là sự đồng hành của cộng đồng với ngành điện trong hành trình phát triển. Cùng nhau, người dân và ngành điện: mỗi tấm pin được lắp đặt góp phần hình thành mạng lưới năng lượng thông minh, xây dựng một hệ sinh thái năng lượng hiện đại thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích lâu dài cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Mỗi mái nhà – một nguồn sáng, đồng hành cùng ngành điện phát triển năng lượng xanh, góp phần xây dựng tương lai năng lượng bền vững.

Ngọn lửa Hàm Rồng năm nào vẫn âm ỉ cháy trong từng đường dây, từng trạm máy, lan tỏa trong ý thức trách nhiệm và trái tim người thợ điện. Từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến hiện tại, khi hệ thống điện được vận hành bằng trí tuệ và công nghệ hiện đại, tất cả đã kết tinh thành bản lĩnh, ý chí và tinh thần cống hiến của các thế hệ CBCNV ngành điện.

Tiếp nối truyền thống ấy, mỗi CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa hôm nay càng thêm tự hào khi được góp sức để nguồn năng lượng không chỉ hiện hữu trong từng mái nhà, mà còn trở thành niềm tin, động lực phát triển và tương lai bền vững của quê hương xứ Thanh.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền