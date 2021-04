Ông Lê Trọng Quang - cựu chiến binh tâm huyết với phong trào hội

Với vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Ngọc Trạo, ông Lê Trọng Quang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với công tác hội và có nhiều cách làm hay trong đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

Cựu chiến binh Lê Trọng Quang (người đứng giữa) kiểm tra mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian”.

Năm 1974, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lê Trọng Quang lên đường nhập ngũ vào lực lượng Công an Nhân dân vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Một năm sau, khi Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đang bước vào giai đoạn quyết định, Lê Trọng Quang được điều chuyển vào lực lượng an ninh vũ trang tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lúc bấy giờ và trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh biên giới ở huyện Hiên (nay là huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Sau 13 năm gắn bó với vùng biên giới tỉnh Quảng Nam, năm 1988, Lê Trọng Quang được đơn vị cử đi học tại Học viện Biên phòng. Đến cuối năm 1989, Lê Trọng Quang về công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Gắn bó và phục vụ trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, Lê Trọng Quang kinh qua nhiều vị trí công tác, với các trọng trách khác nhau cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2011.

Trở về địa phương, ông luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực gắn bó với các hoạt động của Hội CCB phường Ngọc Trạo. Gương mẫu, trách nhiệm với công việc chung của hội, năm 2017, CCB Lê Trọng Quang đã được đồng đội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường. Trên cương vị Chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Trạo, ông luôn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên nhiều giải pháp để xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, nhất là đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Năm 2020, qua bình xét, 100% chi hội CCB thuộc Hội CCB phường đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không có chi hội yếu kém; 100% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và trong Hội CCB phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, ông Quang đã cùng với Ban Chấp hành Hội CCB phường thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của phường. Nổi bật là năm 2020, Hội CCB đã phối hợp với đoàn thanh niên phường tổ chức 3 buổi nói chuyện truyền thống cho 150 lượt cán bộ đoàn và khoảng 4.000 lượt học sinh trên địa bàn thành phố nghe.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về “Phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trộm cắp”, năm 2017, Hội CCB TP Thanh Hóa chỉ đạo Hội CCB phường Ngọc Trạo triển khai làm điểm mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian” để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Trên cơ sở khảo sát thực địa, Hội CCB phường đã trực tiếp giúp đỡ các phố xây dựng kế hoạch, vẽ sơ đồ, phương án bố trí lực lượng. Đồng thời, phối hợp với Công an phường xây dựng các tình huống nghiệp vụ, quy trình xử lý vụ việc sau thực binh. Với cách làm đó, đúng 1 năm sau Hội CCB phường Ngọc Trạo đã nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian” ra tất cả các phố. Ngoài giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian”, Hội CCB phường còn trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện phong trào “Toàn dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, năm 2018, Hội CCB phường Ngọc Trạo tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường trên địa bàn phường Ngọc Trạo”. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội CCB phường đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ và các thành viên. Theo đó, mỗi ngày 2 buổi, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, các tổ CCB trực tiếp thực hiện điều tiết giao thông tại các cổng trường. Cũng trong năm 2018, Hội CCB phường còn triển khai xây dựng mô hình “Cảm hóa đối tượng được phục hồi quyền công dân”. Trong 3 năm qua, CCB Lê Trọng Quang và các đồng đội đã cảm hóa, giúp đỡ 42 người được phục hồi quyền công dân tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, hội viên CCB phường đã và đang tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa 18 đối tượng mới. Hiệu quả của các mô hình do Hội CCB phường Ngọc Trạo xây dựng và triển khai đã góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh tại địa phương, được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao.

Với những kết quả đạt được, CCB Lê Trọng Quang đã được Hội CCB tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Mới đây, ông còn được UBND TP Thanh Hóa vinh danh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Bài và ảnh: Thụy Châu