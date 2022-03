Dương Thị Phương – người nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”

Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết tận hiến của tuổi trẻ, hơn 7 năm trong vai trò thủ lĩnh, chị Dương Thị Phương đã dẫn dắt, xây dựng phong trào đoàn của địa phương ngày càng lớn mạnh. Những phong trào, mô hình, công trình thanh niên do nữ bí thư đoàn phường khởi xướng đã mang đến luồng gió mới đưa các hoạt động của tuổi trẻ Thiệu Dương trở nên sôi nổi, thiết thực.

Chị Dương Thị Phương, Bí thư Đoàn phường Thiệu Dương tham gia hiến máu tình nguyện.

Yêu màu áo xanh tình nguyện nên từ những ngày còn là học sinh, Dương Thị Phương đã tích cực tham gia các hoạt động do đoàn trường và khu phố. Tuy nhiên, chị thực sự gắn bó với công tác đoàn từ năm 2014 khi được bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường Thiệu Dương. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng trên cương vị mới chị luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của đoàn và được cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường đánh giá cao. Đến năm 2015, Dương Thị Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn phường Thiệu Dương. Trong vai trò thủ lĩnh đoàn, nhiệm vụ đầu tiên mà Dương Thị Phương bắt tay thực hiện là cùng với Ban Chấp hành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên phường tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, đất nước cho ĐVTN, nhằm xây dựng lớp thanh niên thành phố giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng. Theo đó, chị đã cùng với các tổ chức đoàn tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi trực tuyến, cuộc thi viết tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, như: “Tìm hiểu lịch sử 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”, “Đảng bộ TP Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành”, “60 năm nghĩa tình TP Thanh Hóa – TP Hội An, “90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”...

Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi chi đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng đô thị văn minh” và đóng góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng, Dương Thị Phương đã khởi xướng nhiều phong trào, mô hình thiết thực hiệu quả. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ĐVTN về “Sống đẹp – sống có ích vì cộng đồng”, năm 2015, Dương Thị Phương đã thành lập câu lạc bộ “Tình nguyện khát vọng trẻ”. Câu lạc bộ đã trở thành sợi dây kết nối ĐVTN phường trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện, như: Xử lý các điểm rác thải gây ô nhiễm môi trường, rửa xe gây quỹ tặng trẻ em nghèo... Cùng với câu lạc bộ “Tình nguyện khát vọng trẻ”, phong trào “Ngày chủ nhật xanh. Đã thành nền nếp, vào sáng chủ nhật hằng tuần, ĐVTN phường lại tổ chức dọn vệ sinh trên các tuyến đường giao thông, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thu gom, phân loại rác thải bảo vệ môi trường. Qua 5 năm triển khai phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, đoàn phường đã tổ chức hơn 200 buổi ra quân, thu hút hơn 25.000 lượt ĐVTN tham gia. Năm 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, chị đã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng công trình “Hàng cây bóng mát thanh niên”, với hơn 1km có giá trị 10 triệu đồng. Tiếp đến, vào năm 2020, đoàn phường đã triển khai xây dựng 2 công trình măng non “Ngôi nhà thu gom phế liệu” đặt tại Trường Tiểu học Thiệu Dương và THCS Thiệu Dương. Công trình nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của các em học sinh về phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và gây quỹ để tặng học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, hàng năm, đoàn phường huy động ĐVTN ra quân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng để bảo vệ môi trường. Và vào ngày 23 tháng chạp, đoàn thanh niên phường ra quân chung tay bảo vệ dòng sông quê hương, thông qua mô hình “Thả cá xin đừng thả túi nilon - chung tay bảo vệ dòng sông quê hương”.

Không chỉ là người lĩnh xướng của phong trào đoàn phường Thiệu Dương, Dương Thị Phương còn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Hưởng ứng chương trình “Một triệu ly sữa cho trẻ em nghèo” do Trung ương Đoàn phát động, chị đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đồng hành phát 1.000 hộp sữa cho trẻ em Trường Mầm non Thiệu Dương. Trong đợt mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại miền Trung, đoàn phường đã kêu gọi, vận động ĐVTN ủng hộ 10,7 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp cùng với chùa Phúc Hưng tổ chức chuyến trao quà tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Bên cạnh đó, chị còn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ 5 chiếc xe đạp tặng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập tốt của Trường Tiểu học và THCS Thiệu Dương; đỡ đầu 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Dương Thị Phương đã phát huy vai trò thủ lĩnh trong việc tập hợp, huy động ĐVTN địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Đoàn phường Thiệu Dương đã thành lập các tổ, đội tổ chức tuyên truyền lưu động, đến từng ngõ, xóm phát tờ rơi đến người dân về các biện pháp phòng, chống dịch và tình hình dịch COVID-19. Cùng với đó, ĐVTN phường đã làm 200 mặt nạ chống giọt bắn để tặng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trạm y tế, công an phường, các tổ giám sát cộng đồng và tiểu thương tại chợ Giàng; tặng UBND phường và người dân trên địa bàn 600 áo bảo hộ, 10.000 khẩu trang y tế; hỗ trợ tiêu thụ 1 tấn vải thiều Bắc Giang, gây quỹ được 1 triệu đồng để ủng hộ mua vắc-xin phòng COVID-19. Chị Phương đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn phương vận động được 25 ĐVTN tình nguyện tham gia tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 của phường và TP Thanh Hóa.

Chính từ các phong trào, mô hình, công trình thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội, xung kích vì cộng đồng do nữ thủ lĩnh đoàn Dương Thị Phương khởi xướng, dẫn dắt đã tạo được sức lan tỏa không chỉ trong ĐVTV mà còn lan rộng trong xã hội. Minh chứng rõ nét cho điều đó chính là giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”. Năm 2021, chị Dương Thị Phương là 1 trong số 65 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

