Cựu chiến binh đồng hành giúp nhau phát triển kinh tế

Mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm cùng sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của các cấp hội, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã vượt khó vươn lên, trở thành những tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Hội CCB xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) thăm mô hình trồng keo của CCB Lê Ngọc Thắng.

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm về giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội CCB huyện Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Ở Vĩnh Lộc, phần lớn hội viên CCB đều gắn bó với đồng ruộng, để giúp hội viên phát triển kinh tế từ chính đất đồng địa phương, hội CCB các xã, thị trấn đã tổ chức được 13 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ trong nông nghiệp cho 1.125 lượt hội viên; 2 lớp nâng cao kiến thức sản xuất gắn với bảo vệ môi trường cho 500 hội viên. Cùng với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hội viên được nhận khoán, nhận thầu đất đồng, đất đồi phát triển trang trại, gia trại. Các cấp hội cũng bám sát chương trình phát triển kinh tế của hội CCB và địa phương để vận động cán bộ, hội viên đầu tư phát triển kinh tế. Để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã ký hợp đồng nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 67 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp (tăng hơn 14 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước). Đặc biệt, để giúp nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo sự đoàn kết, gắn bó mật thiết trong hội viên, Hội CCB huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các cơ sở hội thành lập được 5 câu lạc bộ “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” ở các xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Hưng, Minh Tân và Vĩnh An. Với sự giúp đỡ của các cấp hội, sự nỗ lực vượt khó của hội viên, đến nay huyện Vĩnh Lộc có 20 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ; 11 HTX, 714 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 3.234 lao động. 5 năm qua, các cấp hội CCB trong huyện đã xóa được 248 hộ CCB nghèo, 428 hộ cận nghèo, số hộ khá và giàu tăng 1.634 hộ.

“Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương” là chương trình trọng tâm được Hội CCB tỉnh lựa chọn thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Để thực hiện chương trình, nhiều mô hình đã được triển khai và nhân rộng, trong đó mô hình “3+1” của Hội CCB huyện Thạch Thành được đánh giá rất cao. Từ việc mỗi hội viên tiết kiệm 3 ngày 1.000 đồng, một tháng 10.000 đồng, một năm 120.000 đồng, Hội CCB huyện Thạch Thành đã huy động được hơn 10 tỷ đồng tiền quỹ. Từ nguồn quỹ này, nhiều hội viên CCB được vay vốn và giúp đỡ về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nên làm ăn rất hiệu quả. Từ mô hình “3+1” của Hội CCB huyện Thạch Thành, nhiều địa phương đã chuyển quỹ “Ngày vì đồng đội” trước đây thành quỹ “3+1”, qua đó giúp cho nhiều hội viên nghèo được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài mô hình “3+1”, toàn tỉnh đã thành lập được 259 câu lạc bộ “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” ở 25/27 huyện, thị xã, thành phố với 3.665 hội viên tham gia. Các thành viên tham gia câu lạc bộ được cung cấp thông tin về thị trường, những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và đóng góp quỹ làm vốn, luân phiên cho nhau vay với lãi suất thấp. Cùng với đó, hội CCB trong tỉnh đã huy động được hơn 2.337 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng khác và vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm của Trung ương Hội CCB Việt Nam, giúp cho 35.895 hội viên được vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Ngoài vốn vay, Hội CCB tỉnh đã thực hiện 6 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp từ nguồn kinh phí của ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, như: trồng bí xanh theo tiêu chuẩn VietGAP ở Thạch Thành; trồng nghệ ruột đỏ ở Cẩm Thủy; nuôi ba ba, cá chạch ở Hà Trung; nuôi chim bồ câu thả vườn ở Thọ Xuân..., tạo việc làm cho gần 200 gia đình hội viên CCB.

So với nhiệm kỳ trước, số lượng, quy mô, hiệu quả hoạt động của các mô hình, loại hình kinh tế của hội viên CCB ngày càng phát triển. Hiện nay, toàn tỉnh có 828 doanh nghiệp nhỏ và vừa do CCB làm chủ (tăng 299 doanh nghiệp), tạo việc làm cho 20.100 lao động; 199 HTX, 334 tổ hợp tác tạo việc làm cho 2.670 lao động; 1.320 trang trại, gia trại, tạo việc làm cho 6.012 lao động và 6.595 hộ kinh doanh (tăng 2.347 hộ), tạo việc làm cho 13.897 lao động. Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác xóa nghèo cũng được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Hàng năm, các cấp hội CCB đều tiến hành rà soát và phân loại hộ nghèo, cận nghèo, trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân vì sao nghèo và phân công tổ chức hội, hội viên đăng ký giúp đỡ. Vì vậy, nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh đã giảm được 8.289 hộ CCB nghèo, 2.275 hộ cận nghèo, tăng 42.272 hộ CCB khá và giàu. Đến nay, toàn tỉnh có 219/559 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Đây là kết quả đáng phấn khởi, ghi nhận sự đồng hành của các cấp hội và sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã khơi dậy được tình đồng chí, đồng đội, phát huy được ý chí và tiềm năng đa dạng của các thế hệ CCB, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; nhiều mô hình điển hình tiếp tục được duy trì, nhân rộng và xuất hiện thêm nhiều mô hình mới cho hiệu quả cao. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên các cấp hội tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào với nhiều cách làm hiệu quả, khẳng định vai trò của hội CCB và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Tố Phương