Người dân hài lòng khi được lực lượng Công an hướng dẫn thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Không bị gián đoạn, thực hiện nộp hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi - đó là những phản hồi tích cực của đông đảo người dân khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp sau khi lực lượng Công an tiếp nhận, thực hiện công tác này...

Người dân hài lòng khi đến làm thủ tục cấp lý lịch tư pháp.

Những ngày qua, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp do cán bộ, chiến sĩ Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh trực tiếp hướng dẫn và thực hiện.

Từ xã Quảng Yên (Quảng Xương), chị Lê Thị Thanh đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Được cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn làm thủ tục thông qua ứng dụng VneID trên điện thoại, chỉ sau 10 phút, chị Thanh đã hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phiếu hẹn nhận kết quả tại nhà.

Chị Thanh chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với quy trình làm việc tại đây. Các cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Việc áp dụng VneID giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức”.

Không chỉ chị Thanh mà nhiều người dân khi đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp đều được cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh hướng dẫn tận tình, chu đáo. Đại úy Vũ Đắc Thắng, cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp là nhiệm vụ hoàn toàn mới nên chúng tôi đã tích cực học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với cán bộ Sở Tư pháp; từ đó tiếp nhận, chuyển giao và nâng cao kỹ năng sử dụng, vận hành các thiết bị bảo đảm đúng quy trình, quy định. Với tinh thần trách nhiệm, kể từ ngày 01/3/2025, sau khi chính thức tiếp nhận nhiệm vụ cấp Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện toàn bộ các khâu từ tiếp nhận yêu cầu của công dân đến tiến hành xác minh, giúp loại bỏ các khâu trung gian; quy trình xác minh, cấp lý lịch tư pháp diễn ra nhanh chóng, giúp giảm áp lực, tạo thuận lợi tối đa cho công dân.

Phòng Hồ sơ nghiệp hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sau 10 ngày tiếp nhận nhiệm vụ cấp lý lịch tư pháp, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiếp nhận 823 hồ sơ; trong đó có 736 hồ sơ qua VneID và 81 hồ sơ trực tiếp. Qua tra cứu, xác minh và trả kết quả cấp lý lịch tư pháp nhận bàn giao từ Sở Tư pháp, đã cấp gần 1.855 phiếu lý lịch tư pháp cho công dân theo quy định.

Thượng tá Phan Tiến Dũng, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương án tiếp nhận, phối hợp đề xuất các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cũng như tiếp tục phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đặc biệt, chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tiếp cận công tác kịp thời, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ thuận lợi cho người dân đến giải quyết thủ tục. Ngoài việc trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, người dân có thể làm thủ tục cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID, cổng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm chi phí đi lại".

Với tinh thần không để gián đoạn, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cải tiến quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các thành tựu từ chuyển đổi số để rút ngắn hơn nữa thời gian xác minh, cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Mai Hà (CTV)