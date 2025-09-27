Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên đường tránh bão số 10

Trước thông tin bão số 10 (Bualoi) đang tiến nhanh vào đất liền với diễn biến khó lường, chính quyền và người dân Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tại phường Sầm Sơn, người dân đang tất bật đưa tàu thuyền lên đường Hồ Xuân Hương để tìm chỗ tránh trú an toàn.

Video: Ngư dân Sầm Sơn đưa thuyền lên đường tránh bão số 10.

Trong ngày 27/9, dọc bãi biển Sầm Sơn, hàng trăm ngư dân đã cùng nhau hối hả kéo thuyền, buộc dây, kê gỗ. Những con thuyền được chuyển lên đường phố, nằm nối dài thành hàng thẳng tắp để tránh bão số 10.

Dù thời tiết hôm nay có nắng, gió vẫn nhẹ nhưng bà con tuyệt đối không chủ quan. Các gia đình ngư dân, từ người già, phụ nữ đến thanh niên trai tráng, đều góp sức tránh bão.

Ngư dân Ngô Hữu Sung đang chằng buộc dây thừng, kê đá và thu lại ngư lưới cụ để phòng chống bão số 10.

“Kinh nghiệm cho thấy, trời càng oi nóng thì bão càng dữ. Gia đình tôi đã đưa thuyền lên bờ, buộc chặt để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ”, bà Lường Thị Viễn cho biết.

Thay vì cảnh nhộn nhịp du khách dạo chơi, đường Hồ Xuân Hương trở thành bãi tránh bão cho các phương tiện đi biển của người dân. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó tình thế, mà còn thể hiện kinh nghiệm lâu đời của ngư dân vùng biển Sầm Sơn trong việc sống chung với thiên tai.

Ngư lưới cụ được người dân Sầm Sơn chằng buộc kỹ lưỡng đề phòng chống bão số 10.

Sự khẩn trương, đồng lòng của người dân phường Sầm Sơn cho thấy tinh thần chủ động ứng phó, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành các công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 10. Tỉnh Thanh Hóa quyết định cấm biển từ 6h ngày 27/9 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Các địa phương cần hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền, quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú, đảm bảo an toàn theo đúng quy định. (Ảnh: Tàu, thuyền của ngư dân phường Sầm Sơn neo đậu tại âu tránh trú bão số 10).

Hoàng Đông – Phương Đỗ