Ngày hội đua tài trên đất Bỉm Sơn

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2025 diễn ra sáng 16/3 tại thị xã Bỉm Sơn thu hút sự tham gia của hơn 200 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV). Sự kiện không chỉ là dịp để các VĐV tranh tài, mà còn là cơ hội để người dân địa phương tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đông đảo người dân và các VĐV có mặt tại đường đua trước giờ xuất phát.

Trước thềm giải đấu, thị xã Bỉm Sơn khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, pano tuyên truyền nổi bật. Các tuyến đường chính dẫn đến khu vực khai mạc được trang hoàng lộng lẫy.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức (BTC) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo giải diễn ra thành công, tốt đẹp. Công tác đảm bảo an ninh, y tế, an toàn giao thông và hậu cần được triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các VĐV trên đường đua. Trước đó, đội ngũ kỹ thuật Báo Thanh Hóa đã khảo sát đường chạy, lên phương án bố trí máy quay với tối đa các góc quay để phục vụ công tác livestream, giúp khán giả theo dõi các chặng đua thuận tiện hơn.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của hơn 200 HLV, VĐV đến từ 21 đơn vị, công an lực lượng vũ trang và các trường chuyên nghiệp. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung truyền thống là 3.000 m nữ và 5.000 m nam.

Sự góp mặt của đông đảo VĐV không chỉ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng mà còn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các đoàn VĐV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm đạt thành tích cao, góp phần làm nên những cuộc tranh tài sôi nổi và hấp dẫn trên đường đua tại vùng đất công nghiệp phía Bắc của tỉnh.

Đặc biệt, giải năm nay ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của nhiều đoàn VĐV đến từ một số địa phương như: thị xã Bỉm Sơn, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Mường Lát, Nông Cống và TP Thanh Hóa... Điều đó cho thấy sự đầu tư và quan tâm đúng mức đến phong trào TDTT ở các địa phương.

Lễ phát động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thị xã Bỉm Sơn với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương. Không khí tưng bừng của giải đấu tràn ngập khắp nơi cho thấy sự hứng khởi và chờ đợi của không chỉ của VĐV mà còn của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đối với sự kiện thể thao này.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh: “Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đây là dịp động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện TDTT, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Qua đó tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, Đề án phát triển TDTT Thanh Hóa đến năm 2045”.

Các VĐV nam xuất phát trên đường chạy 5.000 m.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu. Đường chạy được thiết kế qua các tuyến đường chính của thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho VĐV thể hiện khả năng và khán giả có thể cổ vũ nhiệt tình.

Ở nội dung 3.000 m nữ, các VĐV đã thể hiện sự bền bỉ và tốc độ, tạo nên cuộc đua kịch tính đến những bước chân cuối cùng. Trong khi đó, nội dung 5.000 m nam chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các VĐV, với những pha bứt phá ngoạn mục và chiến thuật thi đấu thông minh.

Nhiều VĐV bám sát nhau trên đường đua.

Sau những cuộc tranh tài hấp dẫn, BTC đã tiến hành trao giải cho các VĐV và đoàn đạt thành tích xuất sắc. Những tấm huy chương vàng, bạc, đồng được trao cho những cá nhân và tập thể xứng đáng, ghi nhận nỗ lực và sự cống hiến của họ trong suốt quá trình thi đấu. Thành tích ấn tượng này không chỉ là niềm tự hào của các VĐV mà còn là động lực để Giải Việt dã Báo Thanh Hóa nói riêng, phong trào TDTT của tỉnh nói chung tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

VĐV Trương Việt Thành (Đoàn thị xã Bỉm Sơn) cho biết: “Giải đã khép lại trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, không chỉ là sân chơi cho những người yêu thể thao mà còn là dịp để các VĐV thử thách bản thân, rèn luyện ý chí và lan tỏa thông điệp về một lối sống lành mạnh. Những bước chạy mạnh mẽ, ý chí kiên cường và tinh thần thể thao cao thượng của các VĐV đã tạo nên một ngày hội thể thao thực sự sôi động, không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn khơi dậy niềm tự hào và đoàn kết trong cộng đồng”.

Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã góp phần tạo nên những đường đua sôi động, đầy kịch tính.

Sự kiện năm nay không chỉ ghi dấu những thành tích ấn tượng mà còn thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT trong tỉnh. Nhiều gương mặt trẻ triển vọng đã tỏa sáng mang đến hy vọng mới cho điền kinh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, sự cổ vũ nhiệt tình của người dân thị xã Bỉm Sơn, việc tổ chức chuyên nghiệp của BTC và tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV đã góp phần tạo nên những đường đua rực lửa và tạo nên thành công trọn vẹn cho giải đấu.

Bài và ảnh: Hoài Anh