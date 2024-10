Nâng cao kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị

Chiều 31/10, tại UBND huyện Cẩm Thuỷ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, UBND huyện Cẩm Thuỷ và 150 đại biểu là cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch, các hòa giải viên trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ, giảng viên chính Nguyễn Mai Thuyên, Trưởng Bộ môn Luật Hiến pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

Báo cáo viên đã tập trung phân tích các quyền dân sự, chính trị được nêu tại Công ước và việc quy định những quyền đó trong pháp luật Việt Nam, như: Quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền bầu cử, quyền bình đẳng, quyền của trẻ em, người khuyết tật...

Báo cáo viên đã lấy những ví dụ thiết thực trong đời sống của người dân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy để phân tích, minh chứng giúp các đại biểu dễ hiểu, dễ nhớ về các quyền dân sự, chính trị của mình trong từng trường hợp cụ thể.

Với phương pháp truyền đạt hiện đại, lấy người tiếp thu làm trung tâm, tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu, thảo luận sôi nổi về các nội dung bài giảng.

Hội nghị cũng thảo luận, trao đổi về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đưa công tác này ngày càng hiệu quả trong thời gian tới.

Ngân Hà