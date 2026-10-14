Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Sáng 14/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026) và 70 năm Ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa (1/11/1956 - 1/11/2026).

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 78 năm ngành Kiểm tra của Đảng và chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, công tác kiểm tra, giám sát luôn là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật và tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng.

Tại Thanh Hóa, ngày 1/11/1956, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ngày nay. Trải qua các thời kỳ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy luôn chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, giữ gìn kỷ luật, kiểm tra tài chính Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên.

Đặc biệt, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cụ thể hóa các quy định, quy chế, quy trình của Trung ương; xây dựng, điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua kiểm tra, giám sát, ngành kịp thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn...

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Với những đóng góp trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phát huy truyền thống 78 năm của ngành Kiểm tra Đảng và 70 năm xây dựng, trưởng thành của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trung thành, tận tụy, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chính phủ cho các đồng chí: Mạc Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao cờ thi đua của Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chính phủ cho các đồng chí: Mạc Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng không ngừng lớn mạnh, góp phần bảo vệ đường lối của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, trân trọng trước những cống hiến bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Kiểm tra trong suốt 70 năm qua và mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ kiểm tra tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, động viên thế hệ hôm nay phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, gắn với mục tiêu đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước đến năm 2030, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, không khoán trắng cho ủy ban kiểm tra; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là đối với cán bộ ở cơ sở. Mỗi cán bộ kiểm tra phải nghiêm túc rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, liêm chính, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cần nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, số hóa hồ sơ nghiệp vụ, khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung để nâng cao chất lượng giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm và trách nhiệm của người đứng đầu. Việc xử lý vi phạm phải nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời thực hiện tốt việc bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo quy định.

Đối với việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, cần tăng cường phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục của từng tổ chức, cá nhân, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng chậm thực hiện hoặc thực hiện hình thức. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, phát huy truyền thống 78 năm của ngành Kiểm tra Đảng và 70 năm xây dựng, trưởng thành của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, đội ngũ cán bộ kiểm tra sẽ tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, liêm chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mang dòng chữ: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các thế hệ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Minh Hiếu