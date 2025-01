Năm 2025, Quảng Xương phấn đấu DDCI nằm trong tốp đầu của tỉnh

Chiều 2/1, huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết trách nhiệm - Sáng tạo hiệu quả - Tăng tốc về đích”.

Xác định năm 2025 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Quảng Xương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng định hướng phấn đấu nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Huy Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030. Hoàn thành, được phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Quảng Xương đến năm 2045. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ đầu tư các dự án đầu tư công, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án cụm công nghiệp; tăng giá trị tổng huy động vốn đầu tư phát triển và tăng thu ngân sách trên địa bàn; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là các loại hình dịch vụ có tiềm năng, lợi thế của huyện.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương trình bày kế hoạch hành động Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt, tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có xếp hạng thấp của chỉ số DDCI, phấn đấu DDCI của huyện nằm trong tốp đầu trong bảng xếp hạng DDCI của tỉnh và nằm trong nhóm điều hành tốt năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; trọng tâm là tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh phát triển du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chính sách giảm nghèo và chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội...

