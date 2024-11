Mua cá dứa 1 nắng chất lượng cao tại Hải sản ông Giàu

Muốn thưởng thức hương vị đậm đà của biển cả ngay tại nhà? Hải sản ông Giàu sẽ mang đến cho bạn những con cá dứa một nắng thượng hạng. Với quy trình chế biến nghiêm ngặt, cửa hàng cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối.

Tại sao nên chọn cá dứa 1 nắng?

Cá dứa 1 nắng là một món đặc sản trứ danh của vùng đất miền Tây sông nước, đặc biệt nổi tiếng tại Cần Giờ. Được chế biến từ loại cá dứa tươi ngon, loại cá này trải qua quá trình sơ chế tỉ mỉ, sau đó được phơi nắng một lần duy nhất. Chính nhờ phương pháp phơi nắng truyền thống này mà thịt cá trở nên săn chắc, ngọt đậm đà, mang hương vị biển cả đặc trưng.

Thịt cá dứa một nắng có kết cấu dai mềm, béo ngậy tự nhiên, chứa hàm lượng cao các axit béo omega-3, DHA – những dưỡng chất thiết yếu tốt cho tim mạch và trí não. Không chỉ là món ăn ngon miệng, cá dứa một nắng còn là một nguồn dinh dưỡng quý giá, cung cấp nhiều protein và vitamin cần thiết cho cơ thể.

Với hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao, cá dứa một nắng không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè. Bên cạnh đó, mực 1 nắng cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích hải sản khô, mang đến hương vị đặc trưng của biển cả.

Hải sản ông Giàu - Địa chỉ cung cấp cá 1 nắng tươi ngon, chất lượng

Bạn là tín đồ của hải sản khô? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để thưởng thức những miếng cá 1 nắng tươi ngon, chất lượng? Hải Sản Ông Giàuvới kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp hải sản tươi sống, tự hào mang đến những sản phẩm cá 1 nắng thượng hạng, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những vùng biển nổi tiếng nhất Việt Nam như Nha Trang, Phú Yên, Phan Thiết, Phú Quý, Phú Quốc và Vũng Tàu.

Mỗi con cá dứa 1 nắng tại Hải Sản Ông Giàu đều được chế biến thủ công, phơi dưới nắng vàng tự nhiên, giữ nguyên hương vị thơm ngon đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng cao. Cửa hàng cam kết không sử dụng bất kỳ chất bảo quản, hóa chất độc hại nào, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Lý do bạn không thể bỏ qua cá dứa 1 nắng tại Hải sản ông Giàu

Hải Sản Ông Giàu từ lâu đã được biết đến là một trong những địa chỉ cung cấp hải sản tươi ngon và chất lượng hàng đầu. Đặc biệt, cá dứa 1 nắng tại đây luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Vậy điều gì đã làm nên sự khác biệt của sản phẩm này?

- Nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo: Cá dứa được Ông Giàu tuyển chọn kỹ lưỡng từ những ngư dân địa phương, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và chất lượng tươi ngon nhất. Quá trình sơ chế và phơi nắng được thực hiện một cách tỉ mỉ, giúp giữ nguyên hương vị thơm ngon tự nhiên của cá.

- Quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Hải Sản Ông Giàu luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mọi công đoạn, từ khâu sơ chế đến đóng gói đều được thực hiện trong môi trường sạch sẽ, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn an toàn và chất lượng.

- Đa dạng cách chế biến: Cá dứa 1 nắng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: chiên giòn, nướng muối ớt, kho tộ, làm gỏi... Mỗi món ăn lại mang đến một hương vị riêng, giúp bạn đổi vị cho bữa ăn gia đình.

- Giá cả hợp lý: So với thị trường, giá cả cá dứa 1 nắng tại Hải Sản Ông Giàu khá cạnh tranh. Với mức giá tham khảo là 550.000 đồng/kg, cá dứa 1 nắng tại Hải Sản Ông Giàu luôn đảm bảo chất lượng tươi ngon.

- Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi: Hải Sản Ông Giàu cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Dù bạn ở đâu, chỉ cần đặt hàng là bạn sẽ nhận được sản phẩm nhanh chóng, được bảo quản cẩn thận để đảm bảo chất lượng khi đến tay.

Cá dứa 1 nắng không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe. Tại Hải Sản Ông Giàu, tự hào cung cấp cá dứa 1 nắng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hãy đến với cửa hàng để trải nghiệm những món ăn tuyệt vời từ cá dứa và cảm nhận sự khác biệt trong từng sản phẩm. Liên hệ ngay với Hải Sản Ông Giàu để đặt hàng và khám phá thêm nhiều món ngon từ biển cả!

Thông tin liên hệ : Hải Sản Ông Giàu - VPĐD: 80/32/2 Đường số 9, KP5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM - Trụ sở chính: Khu Phố Định Thọ 1, TT. Phú Hoà, H. Phú Hoà, Phú Yên - Hotline: 0903 73 22 93 (Ms. Hiền) - Email: haisan@onggiau.com - Website: https://onggiau.com.vn/

