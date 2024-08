Một ngày bắt 2 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thông qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chỉ trong ngày 13/8, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Hùng Oanh (trái) và Phan Văn Hà.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 13/8, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Đạo bắt quả tang đối tượng Lê Hùng Oanh, sinh năm 1975 ở thị trấn Bút Sơn và Trần Thị Hà, sinh năm 1985 ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đang bán ma túy cho đối tượng nghiện, thu giữ tại chỗ 2 gói heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này, Công an huyện Hoằng Hóa đã thu giữ thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Tiếp đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Cát bắt quả tang Phan Văn Hà, sinh năm 1974 ở xã Hoằng Cát đang bán ma túy, thu giữ tại chỗ 1 gói heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, Công an huyện Hoằng Hóa đã thu giữ thêm 2 gói heroin và 3,5 viên hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt giữ Lê Tất Kiên, sinh năm 1978 ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa là đối tượng đã mua ma túy từ thành phố Thanh Hóa về Hoằng Hóa, sau đó đưa cho Hà đi bán.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo qui định.

Thái Thanh (CTV)