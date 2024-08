Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tội phạm

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, khoa học từ khâu phòng ngừa đến đấu tranh, xử lý nên tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 26% so với cùng kỳ năm 2023; đặc biệt, các đơn vị đã kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hơn 1.000 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống buôn bán pháo nổ cho người dân.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh luôn quan tâm và coi trọng đến việc phòng, chống tội phạm (PCTP), coi phòng ngừa tội phạm còn quan trọng hơn chống tội phạm. Do đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong PCTP.

Với vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh và PCTP, Công an tỉnh đã thực hiện phương châm “lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công đánh đúng, đánh trúng, đánh vào gốc các loại tội phạm” nên đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền về PCTP, đặc biệt giao chỉ tiêu cho cán bộ, chiến sĩ trong việc bám sát cơ sở, đến tận từng hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó nắm bắt các thông tin, các mâu thuẫn trong Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị công an đã nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên các trang mạng xã hội zalo, facebook. Đồng thời, tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch về cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh, thiếu niên hư vi phạm pháp luật. Hiện, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đang quản lý 2.566 thanh, thiếu niên hư. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã rà soát, đưa vào diện quản lý 717 thanh, thiếu niên hư; trong đó, đã cảm hóa, giáo dục và tiến bộ, tạo việc làm ổn định cho 545 thanh, thiếu niên...

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã thay đổi toàn diện phương pháp thực hiện công tác tuần tra phòng ngừa tội phạm theo hướng tuần tra phải có trọng tâm, trọng điểm, có đối tượng cụ thể, tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo, đề nghị người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong bảo vệ tài sản để phòng ngừa tội phạm. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng tuần tra 282 toàn tỉnh đã huy động gần 40.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 122 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền, cảnh báo, đề nghị khắc phục sơ hở thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm với 75.000 lượt cá nhân, cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh; kiểm danh, kiểm diện 3.483 đối tượng trong diện quản lý, phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng biểu hiện vi phạm pháp luật...

Cùng với lực lượng công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong PCTP và phòng, chống ma túy, mua bán người; phối hợp với chính quyền 58 xã, phường, thị trấn ở 2 tuyến biên giới và ngành văn hóa thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của địa phương 89 lần, lồng ghép các đợt tuyên truyền lưu động 38 đợt, phát 1.500 tờ rơi tại các phiên chợ, nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; các đơn vị bộ đội biên phòng đã vận động Nhân dân giao nộp được 38 khẩu súng tự chế các loại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 355 buổi chiếu phim lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, phục vụ 106.500 lượt người xem; tổ chức đọc bài tuyên truyền trước và sau buổi chiếu 1.775 lượt; lồng ghép 9 cuộc tuyên truyền về PCTP, ma túy, mại dâm, mua bán người trong tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm sách, phục vụ xem ô tô thư viện lưu động và luân chuyển, giới thiệu sách... Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, cấp xã viết, xây dựng gần 500 tin, bài tuyên truyền về công tác PCTP và phòng, chống mua bán người, tín dụng đen, môi giới mua bán người núp bóng dưới chiêu trò việc nhẹ lương cao, phát trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn; lồng ghép nội dung của ngành tập huấn cho gần 400 cán bộ tuyên truyền viên cơ sở về công tác biên tập, viết tin, bài tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động tín dụng đen... Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác PCTP, mua bán người để nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; lồng ghép các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vào chương trình học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học an toàn, thân thiện”, lập các “Hộp thư điện tử” để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm...

Với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh đã làm cho hoạt động của băng nhóm, nhóm tội phạm được kiềm chế. Một số loại tội phạm nổi, chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm được kéo giảm cả số vụ và tính chất, mức độ trong 6 tháng đầu năm 2024, trong đó các loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu như: cố ý gây thương tích, giết người giảm 39%, trộm cắp tài sản giảm 39%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 12%.

Bài và ảnh: Ngân Hà