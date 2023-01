Ngày 9/1, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/1), ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ảnh minh hoạ.

Dự báo hôm nay (9/1), ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục phổ biến thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác, trời rét.

Khu vực Trung Bộ phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, từ ngày 9-11/1, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành phố đều duy trì giá trị thấp đến trung bình, tương ứng với nguy cơ gây hại trung bình.

Riêng các thành phố từ Hồ Chí Minh trở vào, chỉ số UV có giá trị cực đại ở xấp xỉ bằng 7 trong các khung giờ trưa và có nguy cơ gây hại cao khi tiếp xúc với cơ thể người.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi hơn 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, phía nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Theo Báo Nhân Dân