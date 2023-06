Khu vực Thanh Hóa: Thời tiết mát mẻ, thuận lợi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (từ ngày 27 - 30/6) khá thuận lợi ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đảm bảo điều kiện để các học sinh tham dự và thực hiện tốt bài thi.

Các tỉnh, thành khu vực miền Bắc thời tiết mát mẻ, cục bộ có nắng nóng nhẹ, chiều tối có thể mưa rào. Các tỉnh, thành khu vực miền Trung có nắng nóng nhưng không gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng nhẹ, chiều tối có thể mưa rào.

Khu vực miền Trung (từ ngày 27 - 30/6): Ngày 27/6, sáng ít mưa, trời nắng, riêng Thanh Hóa có khả năng có mưa. Nhiệt độ 25 - 31 độ C. Chiều trời nắng, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực Nam Trung Bộ có khả năng có mưa dông về chiều, xác suất mưa dông 55 - 60%, nhiệt độ 33 - 35 độ C.

Ngày 28/6, sáng không mưa, trời nắng, nhiệt độ 25 - 33 độ C. Chiều trời nắng nóng, riêng Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực Nam Trung Bộ có khả năng có mưa dông về chiều với xác suất 55 - 60%, nhiệt độ 35 - 37 độ C.

Ngày 29/6, không mưa, trời nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25 - 34 độ C.

Ngày 30/6, sáng không mưa, trời nắng, nhiệt độ 25 - 34 độ C. Buổi chiều ít mưa, trời nắng nóng với nhiệt độ 35 - 37 độ C.

