Thanh Hóa tăng 4 bậc trên Bảng xếp hạng về chuyển đổi số

Theo Bảng xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố, Thanh Hóa xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả của sự quyết liệt trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ, chính sách của tỉnh về chuyển đổi số (CĐS) toàn dân, toàn diện, nhằm mang lại cuộc sống tiện ích, hiện đại cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở TT&TT tỉnh.

Kinh nghiệm triển khai để thăng hạng DTI

Với giá trị DTI năm 2023 là 0,7314/1 điểm, tăng 0,0964 điểm so với năm 2022, Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ 11, tăng 4 bậc so với năm 2022 và luôn duy trì ở nhóm cao trong cả nước với 3 trụ cột chính đạt thứ hạng khá đồng đều: Kinh tế số và Xã hội số đều xếp thứ 8, Chính quyền số xếp hạng 9 cả nước. Một số chỉ số thành phần tăng cao như: Nhân lực số tăng 14 bậc vươn lên vị trí thứ 2; An toàn thông tin mạng tăng 2 bậc vươn lên vị trí thứ 4; Thể chế số tăng 8 bậc vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng...

Để đạt kết quả trên, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoạt động CĐS trên địa bàn đã nhận được sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, cơ quan thường trực về CĐS của tỉnh là Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã sớm triển khai, liên tục rà soát, nhận diện, lựa chọn các nội dung trọng tâm của từng trụ cột phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tổ chức hướng dẫn thực hiện một cách bài bản. Qua đó, đã đạt được những kết quả nổi bật trên các trụ cột.

Về chính quyền số, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch tạo môi trường pháp lý, tạo điều kiện để thúc đẩy quá trình CĐS.

Theo đó, Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên giao chỉ tiêu về thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Toàn tỉnh hiện có 9.056/1.805 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết sớm và đúng hạn đạt trên 98%; từ năm 2019, Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã thực hiện xử lý, điều hành công việc trên môi trường mạng. Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện kết nối liên thông văn bản điện tử 3 cấp (từ tỉnh đến xã) ở cả 3 khối (Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể); thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.

Thanh Hóa cũng là một trong 2 địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí và giao chỉ tiêu hoàn thành CĐS cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Cổng dữ liệu mở của tỉnh, thực hiện chia sẻ, cung cấp 375 dữ liệu thuộc 16 lĩnh vực để phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng. Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đầu tư mở rộng vùng phục vụ đáp ứng nhu cầu cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, Intenet băng thông rộng cố định, di động và dịch vụ truyền hình qua mạng viễn thông, toàn tỉnh hiện có 9.433 trạm phát sóng thông tin di động (BTS); 2.311 thiết bị cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng cố định; phủ sóng và mạng cáp quang đến gần 100% thôn, bản. Trang thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị được đầu tư đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn, CĐS. Xây dựng nền tảng trục tích hợp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu của tỉnh nhằm kết nối các hệ thống trong và ngoài tỉnh, hiện đang kết nối 11 hệ thống thông tin nội tỉnh và 15 dịch vụ kết nối hệ thống thông tin ngoài tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng và trung tâm dữ liệu của tỉnh được đầu tư nâng cấp để lưu trữ dữ liệu, phần mềm dùng chung của tỉnh.

Thanh Hóa cũng đã tập trung đầu tư hạ tầng, thiết bị, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác về an toàn, an ninh thông tin. 100% cơ quan nhà nước được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, Hệ thống giám sát phòng chống mã độc (SOC) bảo đảm an toàn thông tin cho 48 hệ thống thông tin của tỉnh và 3.700 máy vi tính của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước.

Về Kinh tế số, Thanh Hóa đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phát triển hạ tầng, qua đó thúc đẩy các dịch vụ viễn thông và phát triển thương mại điện tử...

Trên cơ sở các nền tảng số do Bộ TT&TT công bố, Sở TT&TT Thanh Hóa đã phân loại, giới thiệu, hướng dẫn các ngành, doanh nghiệp lựa chọn các nền tảng phù hợp để ứng dụng vào từng lĩnh vực, ngành hàng... góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong tỉnh.

Hằng năm, Sở TT&TT tổ chức các hội nghị, hội thảo, hỗ trợ, hướng dẫn phát triển doanh nghiệp công nghệ số, đến nay trên địa bàn tỉnh có 615 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 1,8% lần so với cùng kỳ. Các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào hoạt động kinh tế số một cách đơn giản, thuận tiện nhất.

Về Xã hội số, Thanh Hóa cũng có những bước tiến vượt bậc nhờ đẩy mạnh thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt. 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile money... để thực hiện chi trả chính sách theo hướng không dùng tiền mặt.

Việc triển khai các ứng dụng nền tảng số phục vụ người dân như nền tảng khám chữa bệnh từ xa (telehealth); triển khai KIOSK khám chữa bệnh thông minh; hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đạt 94,3%, vượt chỉ tiêu giao 4,3%; triển khai hiệu quả các ứng dụng phát triển du lịch thông minh tại các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh; tích cực triển khai một số mô hình nổi bật về CĐS như mô hình làng số, thôn thông minh; số hóa các điểm du lịch; mô hình “Camera Nhân dân với an ninh, trật tự”...

Toàn tỉnh cũng đã triển khai cấp hơn 500.000 chữ ký số cá nhân cho người dân, tốc độ tăng trưởng 300%, dẫn đầu cả nước. Đây là công cụ để người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình mọi lúc, mọi nơi.

Nhiều giải pháp tích cực sẽ được thực hiện trong thời gian tới

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa năm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS. Trên cơ sở Bảng xếp hạng DTI năm 2023 vừa công bố, để cải thiện thứ bậc, đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03 ngày 09/01/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS.

Hai là, các doanh nghiệp viễn thông cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng số, nâng cấp hạ tầng mạng di động 4G, đẩy nhanh phủ sóng di động 5G; tiếp tục hoàn thiện từ hạ tầng vật lý đến hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tiện ích để phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng đơn giản, thuận tiện, an toàn.

Ba là, tập trung nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu về CĐS cấp huyện, cấp xã. Triển khai xây dựng, vận hành hiệu quả các dịch vụ thông minh hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh kinh tế số trong ngành, lĩnh vực và trong doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Năm là, phát triển xã hội số, kỹ năng số, công dân số, văn hóa số theo hướng phổ cập toàn diện để hình thành nên một xã hội số công bằng, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cùng với đó là các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin phục vụ CĐS; tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về CĐS để CĐS sẽ thực sự làm thay đổi kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ths Đỗ Hữu Quyết

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa