Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh, sáng và đêm có mưa phùn

Theo dự báo, thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2-3, trời lạnh. Còn khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C; sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác.

Vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh, có nơi trời rét, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhất là trong thời tiết giá lạnh, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo: mỗi người dân cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng ở cả lượng và chất.

Người dân nên ăn nhiều hoa quả, cân đối các nhóm dưỡng chất như: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất; uống nước ấm, tránh ăn, uống những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh.

Các bác sỹ cũng khuyến cáo: đối với trẻ em, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý mặc ấm, nhưng không nên mặc cho trẻ quá nhiều áo, trẻ dễ bị toát mồ hôi, ngấm ngược vào cơ thể gây cảm lạnh, sốt cao.

Người già cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều khi thời tiết thay đổi. Trời rét, người cao tuổi rất dễ mắc các bệnh như: viêm phổi, cảm lạnh, cúm; trong khi đó các bệnh mạn tính như hen suyễn, thấp khớp, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp... cũng tiến triển nặng, đặc biệt là tăng huyết áp, dễ gây đột quỵ. Để phòng bệnh hiệu quả, người cao tuổi cần phải bảo đảm ăn uống đúng giờ, đúng bữa, giữ nếp sinh hoạt bình thường.

Dự báo thời tiết các khu vực: phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, chiều trời nắng. Gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời lạnh; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

Theo TTXVN/Vietnam+