Áp thấp nhiệt đới suy yếu, đề phòng mưa lớn ở khu vực Trung Bộ

Nước thượng nguồn đổ về sông Hàn kèm theo bèo rác. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 26/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,3-17,3 độ Vĩ Bắc; 105,9-106,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 25 và sáng sớm 26/9, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Riêng khu vực từ riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/9 đến 7 giờ ngày 26/9 có nơi trên 190mm như: Hương Trạch (Hà Tĩnh) 216,2mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 236,8mm, Mỹ Sơn (Nghệ An) 190,2mm...

Từ ngày 26-28/9, khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, từ 26-27/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to như Đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Trị-Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 180mm; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to , có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Hiện nay, trên sông Gianh (Quảng Bình) và các sông từ Nghệ An-Hà Tĩnh đã xuất hiện lũ.

Trong đêm 25 và sáng 26/9, lũ thượng nguồn sông Gianh tại Đồng Tâm đã đạt đỉnh 13,36m, trên báo động 2 là 0,36m và đang xuống.

Tại hạ lưu sông Gianh, lũ đang lên với mực nước đo được lúc 7 giờ ngày 26/9 tại Đồng Tâm là 12,93m, dưới báo động 2 là 0,07m; tại Mai Hóa là 3,99m, trên báo động 1 là 0,99m.

Lũ trên các sông tại Hà Tĩnh đang lên và còn ở dưới mức báo động 1.

Trong chiều và tối 26/9, lũ hạ lưu sông Gianh tiếp tục lên. Đến trưa 26/9, lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa đạt đỉnh ở mức 5,2m trên báo động 2 là 0,2m, sau đó xuống dần.

Cảnh báo từ ngày 26-28/9, trên các sông ở Nghệ An-Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2-4m, tại hạ lưu từ 1,5-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) ở mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét , sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)