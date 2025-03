Mikey Madison giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2025

Oscar 2025 đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bất ngờ, nhưng một trong những điều gây chấn động nhất chính là chiến thắng của Mikey Madison trong hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”

Mikey Madison tỏa sáng với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Oscar 2025. (Nguồn: AFP)

Cô gái trẻ người Mỹ đã tỏa sáng rực rỡ với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp - bộ phim “Anora” và đánh bại hàng loạt đối thủ “nặng ký” như Demi Moore (phim “The Substance” ), Cynthia Erivo (phim “Wicked”), Fernanda Torres (phim “I’m Still Here”) và Karla Sofia Gascon (phim “Emilia Perez”) để giành tượng vàng danh giá.

“Anora” khai thác khoảng cách giàu nghèo một cách sắc bén, đồng thời đưa người xem vào hành trình đầy cảm xúc của một cô gái trẻ khi cô phải đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội thượng lưu.

Trong phim, Madison hóa thân thành Ani - một “Lọ Lem thời hiện đại”, một cô gái mạnh mẽ, chiến đấu để giành lấy cuộc sống mà cô tin rằng mình xứng đáng, nhưng cuối cùng lại bị chính thế giới đó nhấn chìm.

Ani làm việc tại các câu lạc bộ thượng lưu ở Manhattan. Một ngày nọ, cô gặp gỡ Ivan - con trai của một tài phiệt người Nga, và nhanh chóng bị cuốn vào thế giới xa hoa của anh ta.

Một đêm tiệc tùng cuồng nhiệt ở Las Vegas kết thúc bằng một đám cưới chóng vánh, nhưng khi cha mẹ của Ivan phát hiện ra, họ quyết định can thiệp bằng mọi cách.

Ani nhanh chóng nhận ra rằng thế giới này không dành cho mình. Cô bị cuốn vào một cuộc chạy trốn hỗn loạn qua khu Brighton Beach (Little Odessa), cố gắng tìm lại Ivan, và cuối cùng đối mặt với thực tế tàn khốc về sự phân biệt giai cấp.

Đứng trên sân khấu Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Madison không giấu được sự xúc động khi nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Cô chia sẻ: "Tôi lớn lên ở Los Angeles, nhưng Hollywood lúc nào cũng có vẻ xa vời với tôi. Việc đứng đây hôm nay thực sự là một điều không tưởng."

Trước “Anora,” Madison từng đảm nhận những vai phụ trong các tác phẩm đáng chú ý như "Once Upon a Time... in Hollywood“của Quentin Tarantino hay phim kinh dị”Scream" (phát hành năm 2022). Chính đạo diễn Sean Baker đã để mắt đến cô sau khi xem màn trình diễn đầy ấn tượng trong những bộ phim này.

Đạo diễn Sean Baker chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ làm việc với một diễn viên nào tận tâm đến vậy. Cô ấy có sự hài hước tự nhiên, sự quyết đoán trong diễn xuất. Tôi tin rằng cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn."

Madison đã dành 3 tháng tập luyện múa cột và lui tới các câu lạc bộ đêm để nhập vai. Cô còn học cách nói giọng Brooklyn, cũng như học một số câu tiếng Nga cơ bản để đảm bảo vai diễn chân thực nhất có thể.

Một trong những cảnh ấn tượng nhất của phim kéo dài tới 28 phút, nơi nhân vật Ani phải đối mặt với những kẻ giang hồ người Nga và Armenia, đánh, la hét và thậm chí cắn lại những kẻ cố gắng ép buộc cô. Madison đã tự thực hiện tất cả các pha hành động này mà không cần diễn viên đóng thế.

Sinh ngày 25/3/1999 tại California, Madison lớn lên trong một gia đình không có liên quan tới hoạt động nghệ thuật - cha mẹ cô đều là nhà tâm lý học.

Ban đầu, Madison theo đuổi sự nghiệp cưỡi ngựa chuyên nghiệp trước khi tình cờ bén duyên với diễn xuất.

Chia sẻ với báo giới, Madison cho biết: "Tôi nghĩ đóng phim có vẻ thú vị, như một cách an toàn để khám phá những trải nghiệm mà tôi không cần phải sống thật ngoài đời."

Madison cũng là một trong số ít những ngôi sao trẻ không sử dụng mạng xã hội. Cô thẳng thắn nói rằng mình không thực sự hiểu sự tò mò của công chúng dành cho đời tư của diễn viên: "Tôi hiểu vì sao mọi người quan tâm đến nhân vật trong phim, nhưng chưa bao giờ hiểu được lý do họ quan tâm đến diễn viên ngoài đời."

Chiến thắng của Mikey Madison tại Oscar 2025 không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với cá nhân cô mà còn đánh dấu sự nổi lên của những diễn viên trẻ tài năng.

Trong một mùa giải Oscar tràn ngập những tên tuổi kỳ cựu, một nữ diễn viên trẻ như Madison có thể giành chiến thắng đã cho thấy sự thay đổi trong cách Hollywood nhìn nhận tài năng mới./.

Theo TTXVN