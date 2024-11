Mách bạn địa chỉ bán bếp chiên nhúng chính hãng , g iá rẻ

Bếp chiên nhúng là thiết bị không thể thiếu trong các nhà hàng, quán ăn, chế biến các món chiên ngập dầu nhanh chóng, giòn ngon và đều đẹp. Giữa muôn vàn sản phẩm trên thị trường, việc tìm kiếm một chiếc bếp chiên nhúng chính hãng, bền bỉ và giá cả hợp lý là điều không dễ dàng. Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên mua bếp ở đâu vừa đảm bảo chất lượng vừa tối ưu chi phí, bài viết này sẽ gợi ý cho bạn địa chỉ uy tín nhất.

Lợi ích khi đầu tư vào bếp chiên nhúng chính hãng, chất lượng cao

Khi lựa chọn thiết bị nhà bếp, đặc biệt là bếp chiên nhúng , nhiều người thường chỉ quan tâm đến giá cả mà bỏ qua chất lượng, dẫn đến những rủi ro không mong muốn trong quá trình sử dụng. Đầu tư vào một chiếc bếp chiên nhúng chính hãng, chất lượng sẽ mang lại nhiều lợi ích vượt trội:

* Hiệu suất ổn định: Bếp chiên nhúng chính hãng thường trang bị công nghệ hiện đại, gia nhiệt nhanh chóng và duy trì nhiệt độ ổn định, từ đó món ăn sẽ chín đều, giòn ngon và hấp dẫn hơn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao chất lượng món ăn, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho thực khách.

* Tiết kiệm chi phí vận hành: Các dòng bếp chiên nhúng chất lượng cao có khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội, từ đó giảm thiểu chi phí sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, bếp còn bền bỉ, ít hư hỏng, giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa và bảo trì.

* An toàn cho người sử dụng: Các sản phẩm chất lượng cao được thiết kế với nhiều tính năng an toàn như tự động ngắt khi quá nhiệt, vỏ bếp cách nhiệt, đảm bảo an toàn cho người dùng và hạn chế nguy cơ cháy nổ. Việc đầu tư vào một thiết bị an toàn không chỉ bảo vệ người dùng mà còn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và lâu dài.

NEWSUN – Địa chỉ bán bếp chiên nhúng chính hãng, giá rẻ tận gốc

Để đảm bảo mua được bếp chiên nhúng chính hãng, lựa chọn những thương hiệu uy tín là điều cần thiết. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị bếp nhà hàng, NEWSUN đã trở thành cái tên quen thuộc, được hàng nghìn khách hàng tin tưởng.

Cam kết chất lượng sản phẩm: Tất cả các sản phẩm bếp chiên điện công nghiệp tại NEWSUN đều được nhập khẩu chính hãng và kiểm định nghiêm ngặt trước khi đến tay khách hàng. NEWSUN luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo an toàn và bền bỉ, phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng trong các nhà hàng và quán ăn.

Giá rẻ tận gốc, không qua trung gian: NEWSUN tự hào là đơn vị cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường nhờ hệ thống phân phối trực tiếp, không qua trung gian. Với 19+ chi nhánh trải dài trên khắp cả nước, NEWSUN có thể mang đến cho khách hàng mức giá hấp dẫn mà không làm giảm chất lượng sản phẩm.

Chính sách hậu mãi toàn diện: Khi mua bếp chiên nhúng tại NEWSUN, khách hàng sẽ được hưởng nhiều chính sách hậu mãi hấp dẫn như:

- Bảo hành 12 tháng phần điện, từ 3 đến 6 năm đối với phần inox.

- Bảo trì trọn đời sản phẩm, giúp bạn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

- Chính sách 1 đổi 1 trong 3 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp: Đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên của NEWSUN luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và cách sử dụng. Ngoài ra, NEWSUN còn có chính sách giao hàng miễn phí trong bán kính 15km từ chi nhánh gần nhất, giúp việc mua sắm của khách hàng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Một số mẫu bếp chiên nhúng phổ biến tại NEWSUN

NEWSUN cung cấp đa dạng các dòng bếp chiên nhúng, từ loại nhỏ gọn phù hợp cho quán ăn, đến các dòng bếp chiên công nghiệp cho nhà hàng, bếp ăn tập thể.

- Bếp chiên nhúng đơn, đôi: Đây là dòng sản phẩm phổ biến tại các quán ăn vặt, quán đồ ăn nhanh. Bếp chiên đơn 5,5L phù hợp nhu cầu chiên nhỏ lẻ, còn bếp chiên đôi 11L cho phép chế biến nhiều món cùng lúc, tăng hiệu suất.

- Bếp chiên nhúng công nghiệp 12-50L: Dòng bếp này có khả năng chiên khối lượng lớn thực phẩm cùng lúc, tiết kiệm thời gian và công sức. Bếp chiên 12L thích hợp cho các nhà hàng vừa và nhỏ, còn bếp chiên 25L và 50L thường sử dụng tại các bếp ăn công nghiệp lớn như trường học, nhà hàng, khách sạn.

Ngoài ra, NEWSUN còn cung cấp nhiều dòng bếp chiên đặc biệt khác như bếp chiên tách dầu, bếp rán phẳng/nhám, chảo chiên,... đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn giữa bếp dùng điện hoặc gas tùy theo điều kiện sử dụng.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua bếp chiên nhúng hoặc cần tham khảo thêm về sản phẩm, hãy liên hệ ngay với NEWSUN qua hotline hoặc truy cập website để được tư vấn cụ thể và nhanh chóng nhất!

Thông tin liên hệ: Bếp chiên thực phẩm NEWSUN - Địa chỉ: Số 28 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 0961.997.355 - Email: marketing@dienmaynewsun.com - Website: https://bepchienthucpham.com/

