Lũ sông Lèn lên cao, nhiều thôn của xã Hà Trung ngập nặng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn trong những ngày qua, lũ sông Lèn lên cao gây ngập lụt diện rộng nhiều thôn ở xã Hà Trung (Thanh Hóa). Hàng trăm ngôi nhà ở đây bị chìm trong nước lũ, nhiều hộ dân bị chia cắt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Video: Lũ sông Lèn lên cao, nhiều thôn của xã Hà Trung bị ngập nặng.

Ghi nhận chiều 30/9 tại các thôn Chuế Cầu, Bình Lâm (xã Hà Trung), nước lũ dâng ngập mênh mông, nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy phần mái.

Mực nước lũ đã dâng cao tới tận chóp hàng rào, nhiều ngôi nhà gần như chìm nghỉm bị bao vây giữa dòng nước đục ngầu.

Dọc tuyến đê qua các thôn Chuế Cầu, Bình Lâm trở thành nơi chạy lũ của các hộ dân.

Người dân các thôn Chuế Cầu, Bình Lâm tất bật di chuyển đồ đạc, lương thực và đàn gia súc, gia cầm lên các tuyến đê cao ráo để tránh lũ. Trên triền đê, nhiều gia đình dựng lều bạt trú tạm, vừa trông coi tài sản vừa chờ nước rút.

Ông Lê Ngọc Quý cho biết: “Nhà tôi bắt đầu bị ngập từ chiều qua, đến nay nước bắt đầu rút nhưng không đáng kể. Lần ngập lụt do cơn bão số 5 trước, gia đình thiệt hại rất nhiều, chưa kịp phục hồi thì nay lại tiếp tục phải di chuyển đàn gà gần 1.000 con lên đê để tránh lũ”.

Trong làng, nhiều ngôi nhà bị nước lũ bao vây tứ phía, biến thành những “ốc đảo” cô lập giữa biển nước. Con đường quen thuộc dẫn ra đồng giờ chìm sâu. Người dân muốn đi lại buộc phải dùng thuyền nhỏ hoặc nhờ xuồng cứu hộ của lực lượng chức năng.

Ông Phí Hồng Vĩ, 71 tuổi, thôn Chuế Cầu cho biết: “Nhà tôi đã ngập hoàn toàn trong nước lũ, rất may được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển ra ngoài từ sớm. Giờ tôi phải sống nhờ ở nhà các con bên kia đê”.

Người dân phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển đồ đạc, đưa trẻ em và người già, phụ nữ ra ngoài.

Nhiều đoạn nước chảy xiết, người dân phải căng dây, bám theo dây để di chuyển. Anh Vũ Văn Hoàng chia sẻ: “Hiện tại, gia đình tôi đã di chuyển đồ đạc và tạm thời sinh hoạt ở trên tầng 2. Tuy nhiên, vì mất điện nên chúng tôi không thể nấu nướng, tôi phải bám dây băng qua nước xiết để mua đồ ăn”.

Nhiều người dân phải sử dụng bình ắc quy mang vào trong khu vực bị ngập lụt để gia đình thắp đèn, tiện sinh hoạt vào buổi tối trong lúc mất điện.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội và dân quân tự vệ đã khẩn trương có mặt, triển khai xuồng máy và thuyền cứu hộ để tiếp cận các hộ dân bị cô lập. Các tổ công tác chia nhau đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, đồng thời vận chuyển nhu yếu phẩm như lương khô, nước uống, áo phao vào từng nhà.

Ông Hoàng Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hà Trung liên tục phát loa cảnh báo người dân về tình hình ngập lụt và kịp thời hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân ở khu vực bị chia cắt.

Theo thống kê nhanh của UBND xã Hà Trung ngày 30/9, toàn xã đã sơ tán các hộ dân dọc đê tả sông Lèn với 682 hộ 2.256 khẩu đến tránh trú tại các nhà cao tầng, nhà anh em, người quen có vị trí cao ráo và nơi sơ tán tập trung. Đối các hộ trên cao nước ngập dưới 30cm, UBND xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sơ tán lên vùng an toàn.

Hoàng Đông - Phương Đỗ