Lợi dụng khu vực hoang vắng tổ chức sử dụng ma túy

Thời gian qua, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Định đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ một số đối tượng lợi dụng khu vực hoang vắng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện Yên Định bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại nhà vệ sinh công cộng.

Khoảng 23 giờ ngày 16/3/2024, Tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Yên Định phối hợp với Công an xã Yên Thọ phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Đỗ Hùng Khuê (sinh năm 1987), Cao Văn Vụ (sinh năm 1995) đều ở xã Yên Thọ và Nguyên Văn Được (sinh năm 1997) ở xã YênTrường, huyện Yên Định đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà vệ sinh dưới chân đền Đồng Cổ (thuộc địa phận xã Yên Thọ, huyện Yên Định). Tại chỗ lực lượng công an thu giữ 1 đĩa sứ, 2 mảnh giấy bạc, 1 túi nilon có bám dính chất bột màu trắng (nghi là ma túy) và một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận: Sau khi uống bia đã rủ nhau mua ma túy về sử dụng. Để tránh sự phát hiện của mọi người, các đối tượng này đã vào nhà vệ sinh công cộng dưới chân đền Đồng Cổ để tổ chức sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Yên Định đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trịnh Đình Lợi (sinh năm 1989) ở thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định là đối tượng đã bán ma túy cho các đối tượng trên.

Các đối tượng tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực nhà đang xây dựng bị bắt giữ.

Mới đây, chiều 11/5/2024 trong khi đang phối hợp tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Định Liên, Tổ công tác của Công an huyện Yên Định và Công an xã Định Liên đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực công trường đang xây dựng dở của Trung tâm thương mại xã Định Liên. Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1981), Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1976) ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân; Nguyễn Đức Sửu (sinh năm 1997) ở xã Định Long và Lưu Thiện Tú (sinh năm 1989) ở xã Định Liên, huyện Yên Định.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân, các đối tượng đã rủ nhau ra khu vực nhà đang xây dựng dở dang, không có người trông coi, ít người qua lại để tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép ma túy.

Công an huyện Yên Định cho biết: Thời gian qua, trước sự đấu tranh quyết liệt và sự quản lý chặt của lực lượng Công an, các đối tượng tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện thay vì tổ chức theo nhóm đông, lựa chọn nơi có loa đài âm lượng lớn để tổ chức bay lắc như trước đây, thì nay các đối tượng có xu hướng chia thành từng nhóm nhỏ và chọn những địa điểm hoang vắng, ít người qua lại để tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Do đó, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn, bên cạnh việc làm tốt công tác nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng.. cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, bắt và xử lý các đối tượng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và Nhân dân đề cao cảnh giác, sớm phát hiện để phối hợp với lực lượng Công an phòng ngừa, xử lý với loại tội phạm này.

Đình Hợp (CTV)