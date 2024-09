Liên hợp quốc thông qua hiệp ước vì tương lai nhân loại

Ngày 22/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại New York (Mỹ), với đa số ý kiến tán thành, các thành viên Liên hợp quốc đã thông qua “Hiệp ước cho tương lai” nhằm giải quyết hàng loạt cuộc xung đột, các mối đe dọa về môi trường, cũng như những thách thức công nghệ mà nhân loại đang phải đối mặt.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Tổ chức đa phương này đánh giá, đây là bản kế hoạch tương lai mang tính đột phá. Hiệp ước nêu rõ 56 hành động, trong đó có các cam kết về chủ nghĩa đa phương, duy trì Hiến chương Liên hợp quốc và gìn giữ hòa bình. Nội dung hiệp ước còn nhấn mạnh niềm tin vào “con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho toàn thể nhân loại”.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nêu bật vai trò của hiệp ước mới được thông qua, cho rằng các thỏa thuận mang tính bước ngoặt của tổ chức này là bước thay đổi hướng tới chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, toàn diện hơn và có tính tương tác, kết nối cao hơn.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới. Thủ tướng Kishida nêu rõ, phần lớn các quốc gia đều ủng hộ việc mở rộng số lượng thành viên thường trực và không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; kêu gọi sớm triển khai cải tổ Hội đồng Bảo an vào năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia phát triển bền vững và thịnh vượng.

Theo Báo Nhân Dân