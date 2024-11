Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói nghiêm trọng ở Nam Sudan

Những áp lực kinh tế, khí hậu khắc nghiệt và tác động từ cuộc chiến ở quốc gia láng giềng Sudan khiến nạn đói ở Nam Sudan ngày càng trầm trọng hơn.

Người tị nạn chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/11, các cơ quan của Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo có tới gần 60% dân số Nam Sudan sẽ bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm 2025. Những người tị nạn hồi hương và trẻ nhỏ có nguy cơ cao nhất đối mặt với nghèo đói và suy dinh dưỡng.

Theo phóng viên tại châu Phi, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã công bố phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) mới nhất, trong đó dự báo trong mùa đói bắt đầu từ tháng 4/2025, tổng số người ở Nam Sudan phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính sẽ tăng lên gần 7,7 triệu người, chiếm 57% dân số và tăng thêm 600.000 người so với năm nay.

Đáng chú ý, có tới một nửa trong số này là người tị nạn hồi hương, chiếm 85% tổng số người tị nạn hồi hương nhằm tránh cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng. Ngoài ra, số trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng cũng tăng từ 1,65 triệu lên 2,1 triệu vào năm tới.

Đại diện quốc gia của FAO tại Nam Sudan, ông Meshack Malo, cho biết khủng hoảng kinh tế và giá lương thực cao là nguyên nhân chính gây mất an ninh lương thực ở quốc gia Đông Bắc Phi này.

Ông nhấn mạnh đã đến lúc phải cùng nhau tăng cường đầu tư để hỗ trợ cho người dân Nam Sudan tự sản xuất lương thực. Điều này không chỉ làm giảm chi phí mua lương thực của các hộ gia đình mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và tăng thu nhập hộ gia đình, để họ có thể hướng đến chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Liên quan đến cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng Sudan, cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Abdel Fattah Al-Burhan tuyên bố sẵn sàng tìm giải pháp cho xung đột vũ trang ở nước này và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng.

Ông Al-Burhan đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Sudan Tom Perriello. Thông báo sau cuộc gặp cho biết hai bên đã thảo luận về lộ trình và cách thức chấm dứt xung đột, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo và thúc đẩy tiến trình chính trị tại Sudan.

Trong một tuyên bố riêng sau đó, đặc phái viên Perriello cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Sudan để giúp mở rộng số lượng người dân được tiếp cận với thực phẩm, nước và thuốc men.

Theo ước tính của các tổ chức quốc tế, kể từ khi xung đột ở Sudan nổ ra vào tháng 4/2023, ít nhất 24.850 người đã thiệt mạng. Xung đột cũng đã gây ra cuộc khủng hoảng di dời trầm trọng nhất thế giới với hơn 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đến các vùng khác ở Sudan và 3 triệu người tìm nơi ẩn náu ở các quốc gia láng giềng./.

