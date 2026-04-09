Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026, kỷ niệm 1778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Sáng 9/4 (tức ngày 22/2 năm Bính Ngọ), tại đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026, kỷ niệm 1778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ dâng hương kính cáo Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Dự lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các xã, phường trong tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương kính cáo Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương kính cáo Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu trong nghi lễ tấu trình chúc văn.

Trong không khí thành kính và tôn nghiêm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương kính cáo trước anh linh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và các bậc tiền nhân trong cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô xâm lược.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ hội.

Ngay sau nghi lễ tấu trình chúc văn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương đã ôn lại quá trình dựng cờ khởi nghĩa và công đức của Anh hùng Triệu Thị Trinh cùng những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (còn gọi là Triệu Trinh Nương, Bà Triệu) sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ (226), tại vùng núi Quan Yên (nay là xã Định Tân).

Căm thù lũ giặc tàn bạo, bà đã cùng anh là Triệu Quốc Đạt dựng cờ khởi nghĩa, được Nhân dân khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng. Từ Quan Yên quê nhà, bà đã cùng nghĩa quân vượt sông Chu sang núi Nưa (thuộc vùng huyện Nông Cống và Triệu Sơn cũ) xây dựng căn cứ, tích luỹ lương binh lập căn cứ lâu dài cho cuộc khởi nghĩa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung trình bày diễn văn khẳng định vai trò, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.

Năm 247, từ núi Nưa, nghĩa quân của bà đã tấn công thành Tư Phố và giành thắng lợi trọn vẹn. Trên đà thắng lợi, nghĩa quân tiến xuống Bồ Điền, xã Triệu Lộc cùng với Nhân dân địa phương xây dựng căn cứ lâu dài cho cuộc kháng chiến.

Trước tinh thần và khí phách của người con gái mới ngoài 20 tuổi, Nhân dân Cửu Chân (Thanh Hóa) đã nô nức gia nhập nghĩa quân của bà. Từ căn cứ Bồ Điền, nghĩa quân đã tiến đánh các thành ấp của giặc Ngô khiến cho quan quân địch từ Thái thú đến Huyện lệnh, kẻ bị giết, kẻ phải tháo chạy trong cơn hoảng loạn.

Nghi lễ tấu trình chúc văn, dâng hương tại Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026.

Hoảng sợ trước thanh thế và sức mạnh của nghĩa quân Bà Triệu, nhà Ngô đã phái Lục Dận, một tên tướng khét tiếng tàn ác cùng 8.000 quân với nhiều lâu thuyền hùng hổ kéo sang hòng đè bẹp cuộc khởi nghĩa. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, trong một trận giao tranh ác liệt, Bà Triệu đã anh dũng quyên sinh trong sự tiếc thương, kính phục của Nhân dân, vào ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn (248).

Đông đảo Nhân dân dự lễ hội.

Đã 1778 năm trôi qua, nhưng tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, cùng sự hy sinh anh dũng của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh luôn được Nhân dân Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung, tự hào, kính ngưỡng. Những giá trị quý báu của Lễ hội đền Bà Triệu vẫn luôn được Nhân dân gìn giữ, trao truyền và phát huy.

Đặc biệt, tinh thần yêu nước, chí khí quật cường cùng sự hy sinh lẫm liệt của Bà Triệu không chỉ làm cho kẻ thù khiếp sợ mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự chủ của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Để tưởng nhớ công lao trời biển của bà, từ ngày 19 đến 22/2 âm lịch hằng năm, đông đảo du khách thập phương lại hội tụ về làng Phú Điền, xã Triệu Lộc để được hòa vào lễ hội Đền Bà Triệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh hồi trống khai hội.

Sau các nghi thức phần lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đánh hồi trống khai hội Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa quy mô, giàu tính sử thi, với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Rạng ngời trang sử vàng dân tộc”.

Tiết mục sân khấu hóa tại lễ hội.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình lịch sử từ vùng đất “địa linh sinh anh hùng”, đến hình ảnh Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa, lãnh đạo nghĩa quân chống giặc ngoại xâm với khí thế hào hùng, cùng với đó là quá trình phát triển, tinh thần dựng xây quê hương trong thời kỳ mới.

Lễ hội Đền Bà Triệu nhằm tri ân, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, là dịp để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, kiến trúc tiêu biểu, độc đáo của Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu gắn với tiềm năng văn hóa du lịch của xứ Thanh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dâng hương tại khu lăng mộ Bà Triệu.

Ngay sau khi dự lễ hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu đã đến dâng hương tri ân và tưởng nhớ nữ tướng Triệu Thị Trinh cùng các tướng lĩnh tại khu lăng mộ Bà Triệu thuộc núi Tùng, xã Triệu Lộc.

Phong Sắc