Latvia cảnh báo “Khách du lịch lạc đường” có thể là gián điệp Nga

Trong báo cáo thường niên, cơ quan an ninh Latvia cho biết tình báo và cơ quan an ninh Nga là “mối đe dọa chính” đối với an ninh quốc gia nước này.

Ảnh: AP.

Cơ quan tình báo Latvia cảnh báo những cá nhân là khách du lịch bị lạc đường thực chất có thể là những kẻ phá hoại hoặc gián điệp Nga.

Trong báo cáo thường niên, Cơ quan Tình báo và An ninh quốc phòng Latvia (MIDD) xác định các cơ quan tình báo và an ninh của Nga gây ra “mối đe dọa chính” đối với an ninh quốc gia nước này.

MIDD đã chia sẻ lời khuyên về cách nhận dạng những người có thể là điệp viên trinh sát và phá hoại, liệt kê một loạt các dấu hiệu dễ nhận biết, bao gồm vẻ ngoài luộm thuộm, trang phục quân đội hoặc thể thao không phù hợp, cũng như sở thích đặt những câu hỏi đáng ngờ cho người dân địa phương.

Cơ quan an ninh này cho biết thêm mỗi cá nhân cũng có thể mang theo bộ dụng cụ y tế chuyên dụng, cũng như bản đồ hoặc radio, những vật dụng phù hợp với hoạt động bí mật hơn là chuyến cắm trại.

Cơ quan này cũng cảnh báo những nghi phạm có thể nán lại gần các địa điểm quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng và đóng giả làm nhân viên nhân đạo, cũng như ở lại những vùng xa xôi mà không hề biểu lộ sự quan tâm đến thiên nhiên.

Theo MIDD, những kẻ phá hoại cũng có thể cố gắng kích động bất ổn hoặc ám sát những cá nhân có tầm quan trọng về mặt xã hội, đồng thời nói thêm họ có thể tập trung hoạt động của mình vào việc kích động bất ổn nhằm vào chính phủ.

“Nếu bạn phát hiện ra một nhóm phá hoại trên đất Latvia, MIDD không khuyến nghị bạn tự mình giải quyết”, báo cáo cho biết. "Thay vào đó, hãy báo cáo cho cảnh sát, các cơ quan đặc biệt hoặc đơn vị vũ trang gần nhất."

Hướng dẫn của Latvia được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả các thành viên mới của NATO là Thụy Điển và Phần Lan, đã ban hành các cuốn sách nhỏ có lời khuyên về cách sống sót sau chiến tranh hoặc thảm họa thiên nhiên.

TD