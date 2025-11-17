Lãnh đạo tỉnh gặp mặt nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Chất lượng giáo dục của Thanh Hóa không chỉ toàn diện mà còn luôn nằm trong tốp đầu cả nước. Năm học 2025-2026 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, ngành Giáo dục phải nỗ lực vượt bậc trong kỷ nguyên phát triển mới, với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục cao cả” - đây phải là phương châm xuyên suốt trong mọi hoạt động giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chiều 17/11, tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu, nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tạ Hồng Lựu ôn lại lịch sử truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam.

5 gương mặt tiêu biểu trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo giao lưu chia sẻ tinh thần vượt khó, khát vọng đổi mới và tình yêu dành cho sự nghiệp giáo dục.

Tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; giao lưu với 5 gương mặt tiêu biểu trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo gồm: cô giáo Lâu Thị Cợ, giáo viên điểm lẻ Pù Ngùa, trường Tiểu học Pù Nhi, xã Pù Nhi; Thiếu tá Hơ Văn Di, Đồn Biên phòng Trung Lý; em Lê Văn Lộc, học sinh trường DTNT tỉnh Thanh Hóa; em Bùi Thị Hoài, sinh viên lớp K25, đại học Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao, khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức và Tiến sĩ Khoa học máy tính Nguyễn Thế Cường, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Truyền thông, trường Đại học Hồng Đức. Mỗi gương mặt là một câu chuyện thể hiện tinh thần vượt khó, khát vọng đổi mới và tình yêu dành cho sự nghiệp giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trên mảnh đất Thanh Hóa - vùng đất giàu truyền thống khoa bảng, hiếu học, sự nghiệp giáo dục đào tạo đã và đang nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự chủ động sáng tạo của toàn ngành giáo dục.

Với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, đội ngũ nhà giáo tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, mang lại những thành quả đáng tự hào. Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường ở các bậc học đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt, bậc tiểu học duy trì vững vàng chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, với 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1!

Chất lượng giáo dục của Thanh Hóa không chỉ toàn diện mà còn luôn nằm trong tốp đầu cả nước. Năm nào chúng ta cũng tự hào khi có các em học sinh của Thanh Hóa tỏa sáng tại các kỳ thi Olympic quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho quê hương. Những tấm huy chương vàng, bạc không chỉ là niềm vui của riêng các em, của gia đình và nhà trường, mà còn là niềm tự hào chung của toàn tỉnh!

Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, dạy và học. Toàn ngành giáo dục đào tạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và trong hoạt động dạy và học. Việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tăng cường. Đã triển khai đăng ký tuyển sinh vào lớp đầu cấp trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và công tác quản lý của ngành.

Cơ sở vật chất trường lớp cũng được quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có trên 25.700 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ trên 90% tổng số phòng học; có 1.719/1.980 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 86,8% (trong khi trung bình chung cả nước đạt 68%), hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự sáng tạo không ngừng, lòng tận tụy và sự hi sinh thầm lặng đầy cao đẹp của các thầy giáo, cô giáo. Đồng thời, chúc mừng 245 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên là những tấm gương điển hình tiên tiến - những bông hoa tươi thắm nhất của sự nghiệp trồng người, thi đua dạy tốt, học tốt - đã vinh dự có mặt trong buổi lễ tôn vinh ý nghĩa hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Năm học 2025-2026 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp, mở ra chặng đường mới đầy triển vọng trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục. Vì vậy, ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 và Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, khả thi. Toàn ngành phải nỗ lực vượt bậc trong kỷ nguyên phát triển mới, với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục cao cả” - đây phải là phương châm xuyên suốt trong mọi hoạt động giáo dục.

Huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy nhanh chuyển đổi số, phổ cập và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, tập trung xây dựng nhà ở công vụ tại những địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên ở xa đến công tác, yên tâm dạy học và gắn bó lâu dài với nghề.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - những người “thắp lửa” tri thức, hun đúc tâm hồn cho thế hệ trẻ. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học đủ về số lượng, có năng lực và trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh về tuyển dụng, bổ sung đội ngũ nhà giáo cho các đơn vị trường học còn thiếu; thực hiện tốt việc hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NQ-CP của Chính phủ; rà soát, bố trí, sắp xếp giáo viên, cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện thực tế và biên chế được giao theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm. Phát triển toàn diện học sinh về giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, hướng nghiệp, kỹ năng mềm; tăng cường các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số và trí tuệ nhân tạo vào chương trình phổ thông. Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả; gắn đào tạo chặt chẽ với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động; tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Cùng với đó tiếp tục quan tâm nguồn lực đầu tư xây dựng kiên cố hóa, hiện đại hóa trường, lớp học; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng đầu tư các phòng học thực hành, trải nghiệm, không gian vui chơi, môi trường rèn luyện thể chất phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Quyết tâm hoàn thành xây dựng 06 trường phổ thông nội trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và biên giới đất liền trước 30/8/2026, tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập trong môi trường tốt đẹp, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự quan tâm đúng mức, đầu tư đầy đủ của tỉnh, sự đoàn kết một lòng và nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ thầy cô giáo, cùng tinh thần ham học hỏi, vượt khó vươn lên của các em học sinh, sinh viên, giáo dục Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc, ngày càng tỏa sáng hơn, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, văn hiến và hạnh phúc - xứng tầm với vị thế của một trong những cái nôi văn hiến của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, tặng quà và hoa cho các đồng chí nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; các chuyên gia, cán bộ, giáo viên, tiêu biểu.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà và hoa cho các em học sinh, sinh viên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; tặng quà và hoa cho các đồng chí nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; các chuyên gia, cán bộ, giáo viên, tiêu biểu và các em học sinh, sinh viên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

