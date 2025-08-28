Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước vào đời sống

Sáng 28/8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025 – 2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nêu rõ: Giai đoạn 2020 – 2025, các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước được các cấp công đoàn Thanh Hóa phát động và triển khai sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái học tập, lao động sản xuất.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phong trào thi đua xuyên suốt “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” đã tạo không khí thi đua sôi nổi ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lan tỏa đến từng CNVCLĐ. Kết quả, đã có 122 mô hình tiêu biểu, 135 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; 86.690 sáng kiến, đề tài làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” có tới 30.257 sáng kiến, giúp Thanh Hóa xếp thứ Nhì toàn quốc. Đặc biệt, Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” ghi nhận 600.175 sáng kiến, dẫn đầu cả nước, với tổng giá trị làm lợi cho doanh nghiệp ước đạt hơn 584,7 tỉ đồng. Đây là minh chứng sống động cho trí tuệ và tinh thần cống hiến của CNVCLĐ xứ Thanh.

5 năm qua, Công đoàn Thanh Hóa liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của tỉnh giao; liên tục được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn”.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã đạt được trong thực hiện các PTTĐ yêu nước 5 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị.

Nhấn mạnh giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp công đoàn Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả thực hiện các PTTĐ yêu nước giai đoạn 2020-2025, nhằm lan tỏa sức sáng tạo của CNVCLĐ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các PTTĐ yêu nước, phù hợp với đời sống và việc làm của đoàn viên, người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, với các chương trình trọng tâm của tỉnh, như: Phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính... Khơi dậy trong đoàn viên, người lao động tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, sáng kiến, tài năng của mình cho sự phát triển của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, NLĐ có cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh thương lượng, ký kêt thỏa ước lao động tập thể, mở rộng phúc lợi đoàn viên, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề bức thiết về nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, để mỗi PTTĐ thật sự trở thành động lực nâng cao đời sống, việc làm và hạnh phúc cho CNVCLĐ.

Đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn triển khai và đưa các PTTĐ yêu nước trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, lan toả rộng rãi, phát huy hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tin tưởng rằng: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai cấp CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh sẽ tiếp tục hăng hái lao động, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong PTTĐ yêu nước CNVCLĐ tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2020-2025.

Các điển hình tiên tiến trong PTTĐ yêu nước CNVCLĐ tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2020-2025 được biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 19 cá nhân; trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 15 tập thể, 61 cá nhân là điển hình tiên tiến trong PTTĐ yêu nước CNVCLĐ tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn phát động PTTĐ yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2025- 2030.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát động PTTĐ yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2025- 2030 với những chỉ tiêu chủ yếu: 100% công đoàn cơ sở phát động và ký kết giao ước thi đua hằng năm; trên 85% CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; 70% CNVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; 80% Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Thanh Huê