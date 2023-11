Vá lỗ tai do chính tay bác sĩ thẩm mỹ thực hiện

Vá lỗ tai rộng, chỉnh sửa hình dáng tai do chính bác sĩ thẩm mỹ giỏi trực tiếp thực hiện, an toàn, không cần nghỉ dưỡng, phục hồi nhanh không sẹo.

Vá lỗ tai rộng giúp khắc phục tình trạng lỗ tai bị giãn rộng, bị rách, hoặc do dị tật bẩm sinh, do tai nạn, cải thiện hình dáng tai hài hòa, phục hồi nguyên dạng mang lại vẻ đẹp tự nhiên.

Vá lỗ tai đẹp tự nhiên, không để lại sẹo do trực tiếp bác sĩ giỏi thực hiện được nhiều người lựa chọn.

Thủ thuật đơn giản nhưng cần thực hiện chuẩn xác, tỉ mỉ để tránh biến chứng. Vì vậy, cần phải chọn bác sĩ giỏi, cơ sở thẩm mỹ chuyên nghiệp, uy tín để thực hiện.

Vá lỗ tai rộng là gì?

Vá lỗ tai rộng là thủ thuật thẩm mỹ nhằm khâu vá kín lại lỗ tai bị giãn, rộng, hoặc bị xé rách do đeo khuyên nặng khiến lỗ tai bị giãn, hoặc do tai nạn, do biến chứng và do lão hóa gây ra.

Phương pháp này sẽ giúp giải quyết dứt điểm tình trạng lỗ tai rộng kém thẩm mỹ, giúp việc đeo khuyên dễ dàng hơn nên được rất nhiều người quan tâm lựa chọn,

Vá lỗ tai giá bao nhiêu?

Thu nhỏ lỗ khuyên tai là một tiểu phẫu ít xâm lấn, hiệu quả tối ưu, chi phí thực hiện dao động từ 1,5 - 3 triệu đồng, theo khảo sát từ những cơ sở thẩm mỹ uy tín.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì nên cân nhắc chọn lựa những cơ sở thẩm mỹ uy tín, có giấy phép hoạt động, có bác sĩ chuyên khoa. Tuyệt đối không nên vá lỗ tai ở những cơ sở kém chất lượng có thể để lại các biến chứng khó lường.

Lỗ tai bị rách có nguy hiểm không?

Lỗ tai bị giãn rộng hoặc bị rách do đeo khuyên nặng hoặc do tai nạn có thể không nguy hiểm. Vì cơ bản, tai sau khi rách sẽ liền sẹo theo thời gian.

Tuy nhiên, tình trạng này gây mất thẩm mỹ vùng tai. Hơn nữa, cũng sẽ rất khó để có thể đeo khuyên tai, vốn là vật trang sức bất ly thân của chị em phụ nữ. Chưa kể các tình trạng rách lỗ tai do tai nạn nếu không được khâu kín lại sẽ tạo nên sẹo, dị tật vĩnh viễn cho tai.

Do đó, mặc dù không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng lỗ khuyên tai rộng nên được thẩm mỹ lại. Khi vùng dái tai được vá liền kín sẽ trông dễ nhìn hơn, mang đến vẻ đẹp tự nhiên cũng như sự tự tin hơn.

Lỗ tai giãn rộng kém thẩm mỹ, nên chọn vá lỗ tai để lấy lại vẻ đẹp tự nhiên nguyên bản cho đôi tai.

Cách chăm sóc sau vá lỗ tai bị rộng

Tiểu phẫu vá khuyên tai rộng được thực hiện khá đơn giản. Vùng da liền sẹo nơi vị trí bị giãn rộng sẽ được cắt bỏ, sau đó dùng chỉ khâu mảnh để khâu kín lại, tạo nên sự liền lạc cho lỗ tai.

Sau khi thực hiện, vùng khâu sẽ được cố định băng tại chỗ để tránh viêm nhiễm. Cần giữ vết thương thật sạch, tránh làm ướt và chỉ thay băng theo đúng chỉ định từ bác sĩ thực hiện.

Lỗ khuyên tai sau khi được vá sẽ được cắt chỉ sau 5 - 7 ngày tùy cơ địa. Trong thời gian này, không nên đeo khuyên. Thậm chí sau khi cắt chỉ cũng không nên vội đeo mà chỉ đeo khuyên khi vết thương đã lành hẳn. Tức là khi bạn sờ hay nhìn đều không cảm nhận được lỗ tai đã từng vá, mọi thứ trở về như nguyên bản ban đầu.

Ngoài ra, lỗ tai sau khi thu nhỏ vẫn có nguy cơ bị giãn rộng lại. Vì vậy nên tránh đeo khuyên quá nặng.

Một lưu ý khác là mặc dù đây chỉ là một phẫu thuật nhỏ, nhưng nếu không cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình thực hiện có thể để lại sẹo, hoặc gây đau nhức, viêm nhiễm vùng tai. Do đó, hãy chọn các cơ sở làm đẹp uy tín, chuyên nghiệp, có bác sĩ chuyên khoa để thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra.

Vá lỗ tai đẹp, an toàn tại thẩm mỹ Galaxy

Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ vá lỗ tai đẹp và an toàn? Hãy liên hệ đến Thẩm mỹ Galaxy. Đây là một trong những đơn vị thẩm mỹ uy tín hàng đầu TP HCM, cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ làm đẹp tiên tiến, dịch vụ đa dạng và quy tụ nhiều bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ hàng đầu.

Vá lỗ tai thẩm mỹ được thực hiện trực tiếp bởi bác sĩ thẩm mỹ tại Galaxy.

Tại Galaxy, khách hàng sẽ được tư vấn, thăm khám kỹ lưỡng trước khi tiến hành làm đẹp. Thủ thuật sẽ được thực hiện trực tiếp bởi các bác sĩ giỏi, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm. Đường may mảnh, đảm bảo không để lại sẹo, vết mổ nhanh lành, hiệu quả thẩm mỹ vượt trội.

Đặc biệt, mọi dịch vụ làm đẹp tại Galaxy đều được giám sát chuyên môn bởi bác sĩ Lê Trần Duy. Đây là một bậc thầy phẫu thuật thẩm mỹ, đã thành công với hàng chục nghìn ca nâng mũi, cắt mí, căng da mặt, vá lỗ tai... Chính vì vậy, bạn sẽ an tâm và hài lòng với hiệu quả làm đẹp nơi đây.

Vá lỗ tai do chính tay bác sĩ chuyên khoa giỏi thực hiện sẽ đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và giúp bạn tự tin trở lại với diện mạo của mình. Hãy liên hệ sớm để đặt lịch, tránh phải chờ đợi lâu vì hiện tại lượng khách hàng của Galaxy rất đông!

