Kỳ vọng đội ngũ cán bộ cấp xã năng động, dấn thân, gần dân, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ

Tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của phường Hạc Thành Ông Lê Văn Bảng, cán bộ hưu trí, đảng viên phường Hạc Thành. Phường Hạc Thành hình thành trên cơ sở nhập nguyên trạng 10 phường trung tâm và một phần diện tích 2 phường của TP Thanh Hóa (cũ). Sau khi sáp nhập, phường Hạc Thành có hơn 197.000 người trên diện tích 24,63km2. Đây được xem là “siêu phường” có quy mô dân số lớn nhất của tỉnh và cũng là phường trung tâm kết nối các trục phát triển kinh tế, dịch vụ của toàn tỉnh. Với những chuyển biến tích cực trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống, tôi thấy diện mạo phường Hạc Thành ngày càng khang trang, hiện đại. Các công trình hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mang lại diện mạo mới cho các khu dân cư và giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, chất lượng sống ngày càng tốt hơn. Là đảng viên, tôi nghĩ việc triển khai thực hiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn của Trung ương, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tôi hoàn toàn đồng thuận và tin tưởng khi bộ máy chính quyền hai cấp đi vào hoạt động sẽ tạo đột phá trong cải cách hành chính, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, gần dân, sát dân, vì dân, kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng sẽ trở thành cơ hội để các địa phương nói chung, phường Hạc Thành nói riêng bứt phá phát triển. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền phường, sự đồng hành của các tầng lớp Nhân dân, phường Hạc Thành mới sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, trên cơ sở tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. — Mong muốn đội ngũ cán bộ cơ sở đoàn kết, thống nhất, xây dựng chính quyền địa phương hiệu lực, hiệu quả, thân thiện, tích cực Bà Trịnh Thị Phương, Bí thư chi bộ thôn 6, xã Tân Ninh (mới). Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, 32 xã, thị trấn của huyện Triệu Sơn được sắp xếp thành 8 xã mới, trong đó xã Tân Ninh (mới) được hình thành từ sự hợp nhất của 3 địa bàn: thị trấn Nưa, xã Thái Hoà và xã Vân Sơn. Xã mới rộng hơn, dân số đông hơn, số lượng thôn cũng nhiều hơn và chắc chắn sẽ có một số xáo trộn nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp. Những ngày này, người dân trong xã vẫn rất háo hức chờ đợi thời khắc bộ máy mới đi vào hoạt động. Tôi cho rằng, việc bỏ cấp huyện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần chỉ là sáp nhập, đổi tên hay sắp xếp lại bộ máy tổ chức, mà đó là cuộc cải tổ toàn diện. Chính quyền cấp xã gần dân không chỉ là về mặt địa lý mà còn phải là sự thấu hiểu và hành động vì người dân thực chất. Điều người dân mong mỏi nhất là chính quyền mới, cán bộ cấp xã mới sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ theo đúng với kỳ vọng đặt ra – hiệu lực, hiệu quả, gần dân, thân thiện, tích cực, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Đặc biệt, đối với xã Tân Ninh (mới), bộ máy chính quyền cấp xã sẽ biết nắm bắt thời cơ, vận hội, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, “đánh thức” một vùng đất linh thiêng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hoá, du lịch với những dự án được quan tâm đầu tư trên địa bàn. Chính quyền cấp xã cũng đã được trao nhiều thẩm quyền hơn sẽ trở thành trung tâm hành động trong việc tổ chức thi hành pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nếu cán bộ cấp xã thực sự quyết tâm và trách nhiệm, người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi làm các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai. — Nhịp cầu nối gần những thôn, làng xa xôi của khu vực miền núi Bà Triệu Thị Yến, Bí thư chi bộ thôn Phú Sơn, xã Cẩm Vân. Với vai trò là Bí thư chi bộ thôn Phú Sơn, xã Cẩm Vân, tôi luôn quán triệt chủ trương không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã đến các cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn đều bày tỏ sự ủng hộ. Riêng cá nhân tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và tin tưởng rằng, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bỏ bớt khâu trung gian, tạo ra đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, sẽ huy động, tập trung nguồn lực và điều kiện để đầu tư vào các công trình trọng điểm, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ công. Xã Cẩm Vân (mới) được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Cẩm Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Yên và Cẩm Vân của huyện Cẩm Thủy cũ. Dù thời gian qua đã có nhiều đổi thay về cơ sở hạ tầng như: điện lưới, đường giao thông và trường học ở nhiều thôn của các địa phương hành chính cũ, tuy nhiên vẫn còn manh mún, thiếu tính kết nối. Việc sáp nhập thành xã Cẩm Vân (mới) được kỳ vọng sẽ trở thành “nhịp cầu” nối gần những thôn, làng xa xôi của địa phương miền núi, tạo không gian phát triển thống nhất và bền vững hơn. Trên vùng đất mới, người dân không chỉ giữ gìn rừng núi, bản sắc văn hóa mà còn được tiếp cận tri thức, y tế, dịch vụ hành chính thuận tiện hơn. Sau khi sắp xếp, tôi mong muốn dù với số lượng công việc nhiều hơn, địa bàn rộng hơn, nhân sự ít hơn nhưng bộ máy sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. — Chủ động lắng nghe vướng mắc phát sinh của cộng đồng doanh nghiệp Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ánh Dương. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính tạo ra môi trường hành chính minh bạch, hiệu quả hơn. Đối với cộng đồng các doanh nghiệp chúng tôi, đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện các dịch vụ công, tiết kiệm chi phí, thời gian. Tôi mong muốn, sau khi đi vào hoạt động chính thức, chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình, giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Khi chính quyền thực sự gần dân, vì dân, việc giải quyết giấy tờ không còn là gánh nặng, áp lực mà trở nên nhẹ nhàng hơn, để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tôi cũng đề xuất chính quyền cần duy trì kênh đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, chủ động lắng nghe vướng mắc phát sinh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính. Tôi tin tưởng rằng với chính quyền địa phương 2 cấp sẽ mở ra thời kỳ, cơ hội phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng quy mô, tăng cường khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường lớn hơn. Trong giai đoạn phát triển mới, nơi doanh nghiệp không chỉ là chủ thể kinh tế mà còn là lực lượng kiến tạo giá trị và lan tỏa tư duy đổi mới, doanh nghiệp, doanh nhân chúng tôi cam kết luôn nỗ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường tính đại diện và phản biện chính sách sau sáp nhập; xây dựng văn hóa doanh nghiệp có trách nhiệm, nâng cao đạo đức kinh doanh, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội, môi trường và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh. — Bộ máy cấp xã cần năng động phát triển kinh tế, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc Ông Lê Văn Tư, Trưởng thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến (mới). Sắp xếp, tinh gọn bộ máy để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xem là bước cải cách mạnh mẽ và chưa có tiền lệ. Người dân xã ven biển Hoằng Tiến hiện đang rất kỳ vọng chính quyền mới sẽ hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền mới không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, bảo đảm ổn định phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Và, một điều quan trọng đó là chính quyền mới với bộ máy mới, cán bộ lãnh đạo là những người trẻ, năng động, nhiệt huyết, dấn thân và trách nhiệm sẽ thực sự sâu sát thực tiễn, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo được những bước đột phá thực chất trong phát triển, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Những ngày qua, người dân trong xã tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chào mừng sự kiện quan trọng của đất nước. Xã đã tiến hành sắp xếp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để vận hành bộ máy chính quyền cấp xã mới. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được đặt tại trụ sở xã Hoằng Hải (cũ). Địa bàn rộng, dân số đông hơn, khối lượng công việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã nói chung sẽ tăng lên rất nhiều. Việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân hiện nay chủ yếu được thực hiện trên môi trường mạng. Đây là bộ phận quan trọng, tiếp xúc trực tiếp với người dân, giải quyết những vấn đề về mặt thủ tục hành chính trong từng trường hợp cụ thể mà Nhân dân cần. Do đó, người dân nơi đây mong muốn việc vận hành chính quyền mới sẽ đặt trọng tâm ưu tiên bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đạo đức cũng như chuyên môn nghiệp vụ cho bộ phận này, không chỉ là các công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, hướng dẫn, hỗ trợ để người dân sử dụng thành thạo dịch vụ công trên môi trường mạng. Thậm chí, đôi lúc còn là sự kiên nhẫn, nhiệt tình “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ những người lớn tuổi, người không thành thạo về công nghệ tiếp cận, nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng phương tiện điện tử. Bằng cách gần gũi và thân thiện như vậy, mới thực sự nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, xây dựng niềm tin với Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc. — Người dân ở đâu cũng được phục vụ công bằng, tận tình, chu đáo Ông Nguyễn Văn Phương, đảng viên phường Tĩnh Gia. Phường Tĩnh Gia được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng phường Hải Hòa, xã Hải Nhân, phường Bình Minh và phường Hải Thanh của thị xã Nghi Sơn cũ. Lúc đầu, mới nghe thông tin bỏ đơn vị hành chính cấp thị xã, sáp nhập nhiều phường lại với nhau, người dân chúng tôi cũng có nhiều băn khoăn vì sợ đi lại làm các thủ tục hành chính xa hơn, thay đổi giấy tờ, không còn tên xã đã gắn bó nhiều đời với người dân chúng tôi... Nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích, chúng tôi nhận thấy việc sáp nhập là cần thiết. Bây giờ đi làm các thủ tục hành chính cũng nhanh hơn trước, người dân ở đâu cũng được phục vụ công bằng, tận tình, chu đáo. Chúng tôi rất đồng tình và đánh giá cao việc các cấp đã nhanh chóng, kịp thời tiếp thu ý kiến góp ý, nguyện vọng của Nhân dân để thống nhất tên gọi của các xã, phường mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, xã. Người dân cũng kỳ vọng với mô hình mới sẽ thuận lợi hơn, tạo đà để kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Cán bộ và Nhân dân phường Tĩnh Gia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung phát triển kinh tế, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, du lịch, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của phía Nam của tỉnh. — Mô hình chính quyền mới sẽ triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, sát với tình hình thực tiễn từng địa phương Ông Vi Văn Thuân, Bí thư chi bộ bản Pọong, xã Tam Chung. Bản Pọong hiện có 94 hộ với 421 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Để tạo sự đồng thuận, Chi bộ và các đoàn thể đã chủ động tổ chức họp dân, lồng ghép tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh vào mỗi buổi sáng và chiều, giúp bà con hiểu rõ hơn về những thay đổi trong bộ máy cũng như thủ tục hành chính sắp tới. Không chỉ kỳ vọng vào bộ máy tinh gọn, bà con mong muốn mô hình chính quyền hai cấp sẽ giảm những khâu trung gian không cần thiết; đồng thời đưa bộ máy chính quyền mới thực sự gần dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở để tháo gỡ khó khăn, bởi những vướng mắc trong thủ tục hành chính từ lâu vẫn là “rào cản” khiến nhiều chính sách dân tộc chưa đến được với người dân một cách trọn vẹn. Ngoài ra, người dân vùng cao cũng kỳ vọng chính quyền mới sẽ kịp thời kiến nghị, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn địa phương như đầu tư hạ tầng, kênh mương, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, mở lối tiêu thụ sản phẩm... giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi.