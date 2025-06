Dấn thân bằng trái tim - Hành động bằng trách nhiệm

Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ Phan Văn Đại: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin Đồng chí Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ. Nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ – một xã miền núi còn nhiều khó khăn, tôi không xem đây là “chuyển công tác” mà là một bước chuyển mình đầy trách nhiệm của người cán bộ trước yêu cầu thực tiễn của Đảng và Nhân dân. Từ một cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tôi ý thức rõ rằng: Mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được Nhân dân đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng. Và muốn có được điều đó, người cán bộ phải luôn “trọng dân, gần dân, sát dân, vì hạnh phúc Nhân dân”. Về Thiên Phủ, tôi sẽ dành nhiều thời gian để đi từng bản, vào từng ngõ, lắng nghe từng câu chuyện đời thường từ bà con Nhân dân. Tôi hiểu rằng người dân nơi đây không cần cán bộ hứa nhiều, mà cần thấy được việc làm thực chất. Đường giao thông, nước sạch, trường lớp, sinh kế, những điều tưởng như giản dị, nhưng là nỗi trăn trở lớn trong từng nếp nghĩ của người dân miền núi. Tôi xác định rõ phương châm hành động: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Lãnh đạo không phải ở chỗ ngồi cao, mà là ở sự đồng hành. Không phải chỉ đạo từ xa, mà là cùng dân tháo gỡ từng nút thắt nhỏ. Với tôi, “gần dân” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể mỗi ngày: đi cơ sở nhiều hơn, dự họp thôn bản thường xuyên hơn, chia sẻ với bà con trong mùa vụ, khó khăn. Là thế hệ cán bộ trẻ, tôi xác định rõ: Dấn thân là vinh dự, đổi mới là mệnh lệnh, trách nhiệm là kim chỉ nam. Tôi mong muốn cùng tập thể cán bộ xã xây dựng một chính quyền thân thiện, minh bạch, hiệu lực; một xã Thiên Phủ không còn là “xã khó”, mà là nơi khởi nguồn cho những mô hình mới, cách làm hay trong phát triển nông lâm nghiệp bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao đời sống người dân. “Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng cố làm. Việc gì có hại cho dân, dù nhỏ cũng kiên quyết tránh” - đó là lời hứa của tôi với bà con Nhân dân Thiên Phủ. — Bí thư Đảng ủy xã An Nông Nguyễn Việt Ba: Gần dân để hiểu dân, vì dân mà cống hiến Đồng chí Nguyễn Việt Ba - Bí thư Đảng ủy xã An Nông. Dấn thân vào một vị trí hoàn toàn mới ở cấp cơ sở, tôi hiểu rằng không thể mang nguyên vẹn tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí áp dụng lên thực tiễn một xã thuần nông. Nhưng chính trải nghiệm từ truyền thông, từ việc lắng nghe và phản ánh hơi thở cuộc sống, đã cho tôi một nền tảng quý báu để bước vào công việc với tâm thế của người sẵn sàng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe và đồng hành cùng dân, nhất là trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập, những yêu cầu mới phát sinh từ thực tiễn đời sống. Tôi thuộc thế hệ cán bộ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới toàn diện, được đào tạo cơ bản, tiếp cận nhiều phương pháp lãnh đạo hiện đại. Nhưng điều quan trọng hơn cả là phải biết dẹp bỏ cái tôi để học lại từ đầu, học từ người dân, từ cán bộ thôn xóm, từ những người có uy tín của địa phương. Tôi tâm niệm: Muốn người dân tin thì trước hết mình phải thật lòng; muốn đội ngũ theo thì bản thân phải là người đi đầu trong hành động, tiên phong trong đổi mới. Tôi muốn cùng tập thể lãnh đạo xã rà soát lại từng mảnh đất bỏ hoang, từng tiềm năng chưa được khai phá, từng chính sách còn dang dở để tìm ra hướng đi phù hợp. Tôi không ngại khó, càng không sợ va chạm, bởi tôi tin: Một khi cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của dân lên trước, thì nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ, sẻ chia và đồng hành từ nhân dân. Chúng tôi, thế hệ cán bộ hôm nay, mang trong mình khát vọng dựng xây quê hương không làm vì “ghế”, bằng khẩu hiệu, mà bằng những việc làm cụ thể, những bước đi chắc chắn, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động và linh hoạt, dám nghĩ, dám làm - và làm dưới sự giám sát của Nhân dân để chịu trách nhiệm với từng lời nói, hành động của mình. Đó chính là lời cam kết của tôi trước Đảng bộ và Nhân dân xã nhà. — Bí thư Đảng uỷ xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường: Càng khó khăn, càng phải đổi mới quyết liệt Đồng chí Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng uỷ xã Pù Nhi. Pù Nhi là xã biên giới đặc biệt khó khăn, nằm ở vùng cao phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Xã có diện tích gần 66 km2, dân số 6.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 95%), trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%. Giao thông đi lại khó khăn, nhiều bản còn cách trung tâm xã hàng chục cây số đường núi, địa hình chia cắt. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, hiện chiếm hơn 50%. Trình độ dân trí còn hạn chế, việc tiếp cận với thông tin, dịch vụ công, y tế, giáo dục còn gặp nhiều trở ngại. Với cương vị là người đứng đầu cấp ủy của một xã miền núi, tôi xác định càng khó khăn, càng phải đổi mới quyết liệt, không chờ đợi, không để trống thời gian, mà bắt tay ngay vào hành động, với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó là, khẩn trương xây dựng, rà soát và ban hành lại quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phù hợp với bộ máy mới. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo người dân đến làm việc không bị gián đoạn, hồ sơ không bị ùn tắc, quy trình được đơn giản hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, tăng cường tiếp cận số hóa trong công tác quản lý hành chính, cổng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường truyền thông, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện. Tập trung chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 7%/năm; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt trên 30%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội trong mọi chủ trương, chính sách mới. — Bí thư Đảng uỷ phường Nghi Sơn Đinh Văn Minh: Xem khó khăn là cơ hội, lấy Nhân dân làm điểm tựa Đồng chí Đinh Văn Minh - Bí thư Đảng uỷ phường Nghi Sơn. Là cán bộ có nhiều năm công tác tại thị xã Nghi Sơn, tôi nhận thức sâu sắc rằng, giữ cương vị Bí thư Đảng ủy phường Nghi Sơn là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Đó là nhiệm vụ phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn; là trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng phường Nghi Sơn ngày càng văn minh, hiện đại. Với phương châm hành động “Gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân”, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, xuống với bà con để tìm hiểu, lắng nghe, nắm bắt những tâm tư tình cảm của Nhân dân, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Thuyết phục, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, khuyến khích động viên các hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, phát huy vai trò người đứng đầu, tôi luôn luôn tâm niệm phải luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi công việc, nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn, thử thách. Bởi “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Tôi xem đây là cơ hội để làm mới bản thân. Biết rằng việc luân chuyển vị trí công tác sau sáp nhập cũng có những khó khăn nhất định nhưng tôi xác định rõ, khó khăn của mình chỉ là tạm thời, còn trách nhiệm và sứ mệnh phục vụ Nhân dân là lâu dài bởi môi trường nào cũng là để phụng sự, cấp nào cũng là để phục vụ Nhân dân. — Chủ tịch UBND xã Kim Tân Nguyễn Thanh Hào: Sự hài lòng của Nhân dân chính là thước đo hiệu quả công việc Đồng chí Nguyễn Thanh Hào - Chủ tịch UBND xã Kim Tân. Là người cán bộ, đảng viên trẻ được tin tưởng giao trọng trách là lãnh đạo chủ chốt ở xã khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao mà tổ chức và Nhân dân tin tưởng giao phó. Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong một tâm thế mới, bản thân xác định chỉ có gần dân, hiểu dân và trọng dân thì mới có thể cùng nhân dân vượt qua những khó khăn, thử thách trên chặng đường đổi mới phía trước. Chính vì vậy, tôi luôn tâm niệm mọi việc phải đặt lợi ích của đất nước, Nhân dân lên trước, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo hiệu quả công việc, lấy đó làm kim chỉ nam để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Với bản lĩnh của một cán bộ trẻ tôi không ngại va chạm, không né trách trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu phát triển bền vững và người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. — Bí thư Đảng ủy xã Nga An Vũ Văn Hùng: Dân chủ không đến từ lời nói suông Đồng chí Vũ Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy xã Nga An. Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” luôn là phương châm, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và bộ máy chính quyền các cấp. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy địa phương, tôi sẽ tích cực đổi mới phương pháp làm việc, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch, hiệu qủa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công. Luôn gần dân “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tránh bệnh quan liêu, hình thức, xa rời thực tiễn. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã Nga An mới sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu cho dân. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng và góp ý xây dựng chính quyền. Là người lãnh đạo địa phương, tôi luôn trăn trở, trách nhiệm, thấu hiểu và thường xuyên quán triệt tinh thần gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đây không phải là khẩu hiệu hình thức, mà phải trở thành hành động cụ thể, thường xuyên, liên tục. Chỉ khi đó, chúng ta mới xây dựng được một nền hành chính, dân chủ, hiện đại và phát triển bền vững.