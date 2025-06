Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Tăng tốc chuẩn bị, siết chặt kiểm tra

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là lần đầu tiên tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đánh dấu một bước chuyển lớn trong đánh giá chất lượng GDPT sau nhiều năm thực hiện chương trình cũ (GDPT 2006).

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 27/5, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỳ thi năm nay với nhiều điểm mới về công tác coi thi, sắp xếp phòng, in sao, vận chuyển đề thi. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; thanh tra sở, bộ, ngành được sắp xếp về thanh tra Chính phủ, công an huyện về công an xã. Để không bị gián đoạn công tác tổ chức trước, trong và sau kỳ thi, các địa phương phải chủ động, đảm bảo an ninh, an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Ông Thưởng nhấn mạnh quan điểm “4 đúng, 3 không”, trong đó “4 đúng” là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. “3 không” là: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường, đã được quán triệt quyết liệt trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và nhấn mạnh, đây vẫn là tinh thần của kỳ thi năm 2025.

Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an như A03, A04, A05, A06 để tập huấn phòng chống gian lận, đặc biệt gian lận công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI. Đại tá Phạm Long Âu, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06), Bộ Công an nhấn mạnh, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận ngày càng tinh vi và đáng lo ngại. Các thiết bị thường là tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang, các thiết bị truyền tin thông minh là thách thức lớn với cán bộ coi thi. “Vì vậy, ngoài tổ chức tập huấn giúp nhận biết, phát hiện, các địa phương cần lựa chọn cán bộ coi thi có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao”, ông nói.

Lưu ý về công tác thanh tra cho kỳ thi, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, điểm khác biệt năm nay là các điểm thi có hai đối tượng thí sinh theo hai chương trình dự thi (thí sinh chương trình 2018 và thí sinh theo chương trình cũ). Mặc dù có 25.000 thí sinh chương trình cũ sẽ dự thi nhưng qua khảo sát của Bộ GD-ĐT, hầu hết các điểm thi đều tổ chức riêng cho đối tượng này nên việc thanh tra phải rất cẩn trọng, tránh nhầm lẫn. Đối với thí sinh dự thi theo chương trình 2018 sẽ có sự khác biệt so với những năm trước bởi trong phòng thi có nhiều môn thi nên nhiều mã đề, gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ coi thi.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Bộ đã triển khai rất sớm và đồng bộ các hoạt động chuẩn bị kỳ thi, từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn đội ngũ giáo viên, đến việc kiểm tra, giám sát và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thi cử.

Khẩn trương triển khai các giải pháp phù hợp

Các địa phương như: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Bình... với quy mô và đặc điểm riêng biệt đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng.

Hà Nội hiện là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất với gần 125.000 em, chiếm hơn 1/10 tổng số thí sinh toàn quốc. Với quy mô lớn như vậy, công tác tổ chức kỳ thi tại Hà Nội được Sở GD - ĐT thành phố lên kế hoạch chi tiết, tinh thần “6 rõ” nhằm đảm bảo mọi khâu từ đăng ký, coi thi, chấm thi đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Sở GD-ĐT Hà Nội bố trí hơn 250 điểm thi với hơn 5.500 phòng thi, tăng đáng kể so với năm trước để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Đặc biệt, hơn 5.100 thí sinh tự do được quan tâm kỹ càng để bảo đảm quyền lợi và sự công bằng trong kỳ thi.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị phương án ứng phó mọi tình huống có thể phát sinh. Bên cạnh đó, việc diễn ra kỳ thi ngay trước thời điểm Hà Nội sắp vận hành bộ máy hành chính mới càng tạo áp lực lớn, khiến việc đảm bảo nhân sự, vận hành không gián đoạn càng quan trọng. Công tác phối hợp giữa các Sở, Công an, Y tế và các ngành liên quan được triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và sức khỏe cho thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nội cũng cho biết, đơn vị đã chuẩn bị kế hoạch tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi, chấm thi. Bên cạnh đó, phương án nhân sự dự phòng cũng được lên kế hoạch sẵn sàng, nhằm ứng phó kịp thời nếu có biến động. Danh sách điểm thi của thành phố dự kiến công bố vào ngày 4/6, làm căn cứ để các địa phương xây dựng phương án triển khai chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể.

Tại Đà Nẵng, với hơn 14.000 thí sinh theo chương trình GDPT 2018 và gần 400 thí sinh theo chương trình cũ, công tác chuẩn bị cũng được triển khai bài bản. Sở GD-ĐT thành phố đã thành lập 37 điểm tiếp nhận hồ sơ, bao gồm các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên dành cho học sinh lớp 12 và thí sinh tự do. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa các đơn vị, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt kỳ thi. Bà Thi cũng lưu ý các đơn vị cần chuẩn bị các phương án ứng phó với mọi tình huống.

Tỉnh Quảng Nam có gần 19.000 thí sinh dự thi, trong đó phần lớn là học sinh THPT chính quy và giáo dục thường xuyên cùng thí sinh tự do. Với 63 điểm thi được bố trí tại 51 trường THPT và hơn 800 phòng thi, công tác chuẩn bị được ngành giáo dục tập trung từ rất sớm. Sở Quảng Nam đã tổ chức tập huấn kỹ lưỡng về quy chế thi, công tác coi thi, chấm thi. Đại diện ngành cho biết, sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là bước ngoặt trong tổ chức kỳ thi với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Vì thế, sự đồng bộ, kỹ lưỡng trong công tác xây dựng đề thi, tăng cường thanh tra, kiểm tra cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành, địa phương sẽ là yếu tố quyết định thành công của kỳ thi.

