Kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2025 và hưởng ứng Chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba”

Sáng 6/9, tại phường Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2025 và hưởng ứng Chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Cuba.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; các đồng chí: Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Quảng Trị.

Các đồng chí: Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang phường Sầm Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã chọn chủ đề của Ngày sơ cấp cứu thế giới năm 2025 là “Sơ cấp cứu và Biến đổi khí hậu” nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Sơ cấp cứu trong ứng phó khẩn cấp do tác động của biến đổi khí hậu, đưa sơ cấp cứu trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ cộng đồng ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp như thương tích, đuối nước, sốc nhiệt, tai nạn do thiên tai; hỗ trợ tâm lý ban đầu cho người dân trong khủng hoảng; và góp phần củng cố khả năng tự cường của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

Năm 2025, Việt Nam và Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước - mối quan hệ thủy chung, son sắt, vô cùng hiếm có, là biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế và là niềm tự hào của cả hai dân tộc. Ngày 13/8 vừa qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với một số ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba". Sau hơn 3 tuần phát động, Chương trình đã nhận được hơn 2 triệu lượt ủng hộ, với tổng giá trị trên 400 tỷ đồng...

Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam nhấn mạnh: Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba là 65 năm keo sơn gắn bó, thủy chung, được hình thành trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, công lý và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam dẫn lại lời bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, để khẳng định tình đoàn kết trong sáng, son sắt giữa hai dân tộc chưa bao giờ phai mờ.

Bày tỏ xúc động trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Nhân dân Việt Nam trong chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, đây không chỉ là con số, mà là minh chứng sinh động cho tình cảm chân thành, là “nguồn sức mạnh tinh thần vô giá” giúp Nhân dân Cuba kiên cường vượt qua khó khăn.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đồng thời cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho Nhân dân Cuba.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nêu rõ: Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều thành tựu có ý nghĩa, tỉnh Thanh Hóa luôn đặt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm bởi sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Công tác Sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, đồng thời cũng là một hoạt động nhân đạo, thiết thực hết sức quan trọng, góp phần kịp thời cứu sống nạn nhân.

Lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm nay là hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương với công tác Sơ cấp cứu cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của công tác Sơ cấp cứu ban đầu; đặc biệt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và thảm họa, thiên tai thường xuyên xảy ra. Qua đó nâng cao nhận thức, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng và người dân đối với sơ cấp cứu, nâng cao năng lực, kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng và của mỗi người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hưởng ứng Chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” (1960 - 2025), là dịp nhằm lan tỏa tình đoàn kết mối quan hệ Việt Nam - Cuba ngày càng vững mạnh; cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân trong tỉnh ủng hộ để giúp đỡ Nhân dân Cuba vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Tại lễ kỷ niệm, trước sự chức kiến của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba cho ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Công hòa Cuba tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ của buổi Lễ, Ban tổ chức đã diễn tập tình huống “Ngư dân bị tai nạn do giông lốc trên biển". Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng xử lý sơ cấp cứu trong một tình huống rủi ro thiên tai cụ thể để nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động sơ cấp cứu, nhất là trong bối cảnh thiên tai, thảm họa.

Minh Hiếu