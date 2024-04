Kỷ niệm 50 năm tự hào đồng đội 474 là chiến sĩ Công an Nhân dân

Sáng 14/4, tại TP Thanh Hóa, Hội Cựu đồng đội 474 Công an Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm tự hào là đồng đội chiến sĩ Công an Nhân dân (25/4/1974 - 25/4/2024).

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Tháng 4/2010, Hội Cựu đồng đội 474 Công an Thanh Hóa chính thức được thành lập trên cơ sở tập hợp các cựu sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ từng được Bộ Công an tuyển dụng vào ngành tháng 4/1974. Đến nay, Hội đã tập hợp, liên lạc được 110 đồng chí, trong đó có nhiều cá nhân tiêu biểu, giữ chức vụ quan trọng trong lực lượng Công an Nhân dân.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dù tuổi đã cao, nhưng các thành viên của Hội luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; góp ý, phản biện các chính sách pháp luật, đặc biệt là các bộ luật có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội; đồng thời luôn chăm lo hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ nhau nâng cao sức khỏe, phát triển kinh tế...

Đại diện Hội đồng đội 474 Công an Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Cùng nhau ôn lại truyền thống, niềm tự hào là đồng đội Công an Nhân dân, Hội Cựu đồng đội 474 Công an Thanh Hóa thống nhất tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, kết nối hiệu quả các thành viên ở trong và ngoài tỉnh; đoàn kết, hỗ trợ, động viên các thành viên không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, xây dựng gia đình kiểu mẫu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương với tinh thần “tuổi càng cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Quốc Hương