Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2

Ngày 16/12, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tổ chức lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng có tổng hạn mức 265 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nội (MB Hà Nội) để triển khai việc đầu tư, nâng cấp bệnh viện giai đoạn 2, đáp ứng nhu cầu thăm khám, điều trị bệnh của Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến ký kết hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến do Tập đoàn Medipha đầu tư, xây dựng trên địa bàn xã Hoằng Thanh có quy mô 99 giường bệnh với đầy đủ các chuyên khoa. Bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2019, bệnh viện đã từng bước vận hành ổn định, phát huy hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực ven biển và các khu vực lân cận.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Medipha và Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tại lễ ký kết.

Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hà Nội tại lễ ký kết.

Trong những năm gần đây, số lượng người dân đến khám, chữa bệnh hàng năm của bệnh viện thường xuyên ở mức 70.000 đến 80.000 lượt/năm, riêng năm 2023, số lượng khám chữa bệnh của bệnh viện là 10.000 lượt nội trú, 8.000 lượt điều trị ngoại trú, 80.000 lượt khám bệnh/năm. Vì vậy cơ sở vật chất hiện tại có những thời điểm chưa đủ đáp ứng được hết nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Trước thực tế đó, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến đã đề xuất và được chấp thuận điều chỉnh quy mô khám chữa bệnh lên 450 giường để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn.

Ông Đào Trung Dũng, Giám đốc MB Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Medipha phát biểu tại lễ ký kết.

Lãnh đạo MB Hà Nội tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Medipha.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2 được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích gần 2,5 ha. Mục tiêu của dự án là: Xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, đảm bảo tốt cho các hoạt động khám, điều trị bệnh chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, y, bác sỹ... Hiện thực hóa mục tiêu phát triển bệnh viện trở thành cơ sở y tế ngoài công lập hiện đại, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Việc hợp tác sẽ góp phần đưa dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2 được triển khai đúng tiến độ.

Theo thỏa thuận được ký kết, MB Hà Nội dành gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị với tổng hạn mức 265 tỷ đồng. Trên cơ sở nhu cầu vốn vay đầu tư của Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến, ngay sau lễ ký kết, MB Hà Nội sẽ tạo điều kiện đơn giản về thủ tục, giải ngân nguồn vốn bảo đảm kịp thời để dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2 được triển khai theo đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Nguyễn Lương