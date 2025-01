Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Hội cựu Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam, chiều 30/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Hội cựu CAND tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2029.

Theo chương trình phối hợp, Hội CCB tỉnh và Hội cựu CAND tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị và kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên; vận động hội viên gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội CCB Việt Nam và Điều lệ Hội cựu CAND Việt Nam.

Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, không để hội viên bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo.

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội CCB Việt Nam và truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của CAND Việt Nam, xây dựng, củng cố tổ chức Hội CCB, Hội Cựu CAND các cấp vững mạnh toàn diện.

Tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào quần chúng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao và điều kiện thực tế ở địa phương. Thường xuyên nắm chắc tư tưởng hội viên và dư luận trong Nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên trong việc định hướng tư tưởng; chủ động tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở theo sự phân công của lãnh đạo địa phương, không để hình thành các điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tham gia với lực lượng công an, quân sự địa phương xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho hội viên về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các quy định pháp luật có liên quan.

Phối hợp tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, trọng tâm là phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia các hoạt động trong “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

Tham gia các hoạt động tình nghĩa, góp phần thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Vận động cán bộ, hội viên và huy động nhiều nguồn lực xã hội để giúp đỡ các gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, phản ánh và đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền về những sai phạm, bất cập trong thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến tổ chức hội và hội viên.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, Hội CCB tỉnh và Hội cựu CAND tỉnh trao đổi thông tin, kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động. Hằng năm, Hội CCB tỉnh và Hội cựu CAND tỉnh đánh giá, tổng kết chương trình phối hợp để báo cáo Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội cựu CAND Việt Nam, đồng thời xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cho năm tiếp theo.

