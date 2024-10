Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 28/10, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án Luật.

Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan. Đồng thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bảo đảm bí mật cơ cấu tổ chức của Quân đội; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế công tác cán bộ của Đảng và Quân đội.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn phát biểu tại buổi thảo luận tổ.

Các đại biểu cũng đã tham gia góp ý, bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo luật được xây dựng chặt chẽ và sát thực tiễn để thuận lợi trong quá trình thực hiện khi luật ban hành, có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN như: Đề xuất tăng tuổi tại ngũ cho sĩ quan quân đội; cấp bậc thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ; thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan trước hạn; chế độ chính sách nhà ở đối với lực lượng vũ trang...

ĐBQH Vũ Xuân Hùng phát biểu tại buổi thảo luận tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Vũ Xuân Hùng, thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án Luật. Đại biểu cho rằng, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị giao cho Đảng đoàn Quốc hội phải hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật liên quan đến quân sự và quốc phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bộ Chính trị cũng đồng ý chủ trương giao cho Đảng đoàn Quốc hội và Chính phủ trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại biểu Vũ Xuân Hùng cho rằng, hiện nay trong quân đội với nhiều nhóm chức danh, tuy nhiên với quy định như luật hiện hành thì chưa phân định rõ được cấp trên, cấp dưới và phụ cấp chức vụ của một số cấp trên, phụ cấp một số cấp dưới. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số chức danh sĩ quan là phù hợp, qua đó tiện trong việc quản lý, chỉ huy. Dự án Luật lần này cũng sẽ xem xét sửa đổi về độ tuổi của Luật Sĩ quan; chính sách chăm sóc sức khỏe cho lực lượng sĩ quan...

ĐBQH Cầm Thị Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ.

ĐBQH Cầm Thị Mẫn nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại biểu cho rằng, tại khoản 2 có quy định trường hợp sĩ quan quân đội Nhân dân biệt phái, phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng Cục trưởng hoặc tương đương. Do đó, cần cân nhắc không nên quy định cứng là Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, mà nên quy định theo hướng chung là Hội đồng dân tộc các Ủy ban của Quốc hội để đảm bảo tính linh hoạt. Hơn nữa quy định như vậy cũng phù hợp trong bối cảnh đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội lấy đại biểu là trung tâm, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, góp phần tăng tính chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tính phát hiện trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Góp ý về thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ; thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan trước hạn, đại biểu Cầm Thị Mẫn nhất trí giao Chính phủ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 1 để xét thăng quân hàm sĩ quan cấp tướng vượt bậc. Tuy nhiên để có căn cứ cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể, đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị rà soát, nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc để các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng quân hàm sĩ quan và để phân biệt với trường hợp thăng quân hàm trước thời hạn; bên cạnh đó rà soát để đảm bảo phù hợp giữa lực lượng quân đội Nhân dân và lực lượng công an Nhân dân...

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại tổ.

Phát biểu kết luận tại tổ, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ý kiến của các ĐBQH đều đánh giá cao sự chuẩn bị đối với dự án Luật trình tại kỳ họp. Các ý kiến là xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn. Đây là cơ sở để Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh các dự án Luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị thư ký hội nghị tập hợp đầy đủ ý kiến của các ĐBQH để chuyển đến các cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định.

