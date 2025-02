Kwood Việt Nam - Đơn vị chuyên cung cấp bàn gỗ me tây chất lượng

Kwood Việt Nam tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm bàn gỗ me tây chất lượng cao nhập khẩu Campuchia. Nhờ vào điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù, gỗ me tây Campuchia có thớ gỗ dày, cứng cáp, vân gỗ sắc nét và màu sắc tự nhiên đẹp mắt. Loại gỗ này không chỉ mang đến vẻ đẹp sang trọng mà còn đảm bảo độ bền vượt trội, thích hợp với nhiều không gian nội thất cao cấp. Gỗ này được ứng dụng cực kỳ nhiều trong sản xuất các loại bàn ghế, giường ngủ, tủ kệ và các sản phẩm nội thất cao cấp khác.

Các sản phẩm bàn gỗ me tây mà Kwood Việt Nam cung cấp

Nhờ sở hữu hệ thống xưởng sản xuất gỗ me tây rộng hơn 1.000m2 cộng thêm công nghệ máy móc tiên tiến hiện đại, Kwood Việt Nam không ngừng cung cấp ra thị trường các loại bàn gỗ me tây với đa dạng kiểu dáng, kích thước và mẫu mã. Tất cả các sản phẩm bàn gỗ me tây có mặt tại Kwood Việt Nam đều được chế tác hoàn toàn từ gỗ me tây nguyên tấm Campuchia tự nhiên, được trải qua quá trình xử lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng và độ bền của gỗ.

Một số sản phẩm nổi bật của Kwood Việt Nam bao gồm:

- Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm

- Bàn trà gỗ me tây nguyên tấm

- Bàn làm việc gỗ me tây nguyên tấm

- Bàn họp gỗ me tây nguyên tấm

Ngoài các sản phẩm bàn gỗ me tây cao cấp, Kwood Việt Nam còn nhận sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại nội thất gỗ me tây khác như giường ngủ, tủ bếp, bàn ghế sofa, tủ quần áo,...phù hợp với nhiều phong cách và sở thích khác nhau của từng khách hàng, giá cả cạnh tranh.

Lý do nên chọn mua bàn gỗ me tây tại Kwood Việt Nam

* Chất lượng gỗ hàng đầu: Tại Kwood Việt Nam, quy trình sản xuất bàn gỗ me tây được thực hiện nghiêm ngặt, từ khâu chọn gỗ nguyên liệu, xử lý tẩm sấy, chế tác, đến khâu hoàn thiện và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chúng tôi sử dụng máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm bàn gỗ me tây bền đẹp, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

* Mẫu mã đa dạng: Kwood Việt Nam cung cấp đa dạng mẫu bàn gỗ me tây khác nhau, phù hợp với nhiều phong cách nội thất hiện đại đến cổ điển.

* Giá cả cạnh tranh: Kwood Việt Nam là đơn vị trực tiếp nhập khẩu gỗ me tây Campuchia và gia công tại xưởng không qua trung gian nên chính sách giá bao giờ cũng đảm bảo tốt nhất thị trường, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

* Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp:Đội ngũ nhân sự của Kwood Việt Nam đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành nội thất, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng để chọn lựa được sản phẩm phù hợp, giao hàng nhanh chóng đảm bảo chất lượng sản phẩm tới tay khách hàng.

Ưu đãi khi mua bàn gỗ me tây tại Kwood Việt Nam

Với mong muốn mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng kèm dịch vụ tốt nhất. Khi mua bàn gỗ me tây tại Kwood Việt Nam, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt sau:

- Giảm giá lên tới 30% cho tất cả các sản phẩm bàn gỗ me tây trong các dịp lễ lớn, Tết, hoặc các chương trình khuyến mãi đặc biệt của Kwood Việt Nam.

- Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trên toàn quốc.

- Được đổi trả hoàn tiền nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi trong quá trình vận chuyển.

- Tư vấn thiết kế nội thất miễn phí.

- Chế độ bảo hành lên tới 5 năm.

Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website và Fanpage của Kwood Việt Nam để không bỏ lỡ các thông tin về chương trình khuyến mãi tốt nhất nhé.

Liên hệ ngay để được tư vấn báo giá và hỗ trợ: - Website: https://kwoodvietnam.com/ - Hotline: 082 555 0555 - Địa chỉ: + Số 24-Lô D7, KĐT Mới Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. + VP Nghệ An: Số 128 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. + VP Đà Nẵng: Số 84 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. + VP Hồ Chí Minh: Vĩnh Lộc A, Quách Điêu, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

TT